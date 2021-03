Valgdebat i syd kickstarter vælgermøder

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 07. marts 2021 - 08:35

Der er valg til kommunerne den 6. april. Til kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er der igen tre partier, der stiller op. Det er Atassut, Siumut og Inuit Ataqatigiit, der samlet har 39 kandidater.

Det er borgerne i Kommune Kujalleq der sætter dagsordenen under kommunalvalgets første valgdebat på KNR TV, der afvikles i Qaqortoq.

Sofie Kielsen fra Qaqortoq ønsker at vide, hvad partierne vil gøre for flere oplysningskampagner om projektet i Kuannersuit.

Afstemning eller oplysning

Der er svaret klart fra alle partiers tre opstillede kandidater, der deltager ved debatten: Nej til uran.

- I Siumut har vi to fløje. Det ene fløj siger nej til uran, og det andet fløj siger ja, hvis projektet går som loven tillader det. Personligt siger jeg nej til projektet, siger Benjamin Kielsen, S, under debatten og uddyber:

- Det er landspolitikernes arbejde at planlægge debatter og oplysningskampagner. Men jeg vil selvfølgelig tage ansvaret og vil arbejde for debatter bliver gennemført, siger han.

- Vi er ikke i tvivl, det er nødvendigt med en folkeafstemning for at finde ud af, hvad befolkningen mener om Kuannersuit. Oplysningsarbejde kan derfor ikke undgås, så befolkningen kan stemme på baggrund af viden, siger Jens Adolfsen Geråe fra Atassut.

- Vi siger klart nej. Som minimum bør befolkningen være med til debatten om projektet i Kuannersuit, og som minimum bør vi lave en afstemning, siger Moritz Karlsen, IA.

Veje, boliger og hjemmehjælpere

En del borgere ønsker at vide, om partierne har i sinde at forbedre vilkår og service for de ældre borgere. Hans Lothsen Semsen fra Nanortalik, der har et handicap og er over 70 år fortæller, at hjemmehjælpen er stoppet hos ham.

I det store hele er partierne enige. Hjemmehjælp skal være til for de borgere, der har behov.

- Vi stiller op for at ændre strukturen til det bedre i kommunen. Ret til hjælp for ældre og personer med handicap samt hele socialområdet skal prioriteres højt, når vi bliver valgt ind, siger Stine Egede, IA.

Det ligger fint i tråd med Atassuts udmelding om emnet.

- Der eksisterer allerede hjemmehjælpsordning. Vi har etableret en ordning, der tilgodeser de borgere, der har mest brug for hjemmehjælp. Den mere selvhjulpne, der kan klare en del daglige opgaver skal kunne selv, men skal selvfølgelig får hjælp i de opgaver, hvor hjælp er nødvendig, forklarer Karla Egede Bisgaard, Siumut.

Kommunen skal tiltrække nye borgere

Samtidig vil Inuit Ataqatigiit gennemføre en prioriteringsliste, så de steder der har mest behov for udvikling i forhold til veje, anlægsopgaver og renovering, får tilført midler.

Atassuts fokus vil ligge på mennesket i centrum, og derfor mener Henrik Ottosen, A, at bygder og byer skal udvikles lige i forhold til anlægsarbejdet og renoveringsarbejdet.

- Jeg mener, at Selvstyrets anlægsmidler på 1,2 milliarder kroner bør flyttes til kommunerne. Vi kan bedre selv vurdere behovet i forskellige steder, og derfor er det på sin plads, vi overtager midlerne så vi kan planlægge anlægs- og renoveringsopgaver på sigt, siger Moritz Karlsen, IA.

Alle partier er enige om, at der skal udvikling og tiltag i forhold til boliger og og børne- og ungeområdet for at tiltrække borgere til at flytte tilbage til Kommune Kujalleq.

Klokken 15.00 i dag er der igen vælgermøder for kommunalvalget i Kommune Kujalleq. Der er plads til i alt 80 tilskuere i hallen i Qaqortoq på grund af forsamlingsbegrænsninger.