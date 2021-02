Valgdato: To valg på samme dag

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. februar 2021 - 07:06

Oppositionens hasteindsendte lovforslag, der har til formål at få udskrevet valg, bliver det første egentlige punkt på Vintersamlingens første mødedag. Dermed bliver Vintersamlingen usædvanlig kort, hvorefter valgkampen kan gå i gang.

Bureauet for Inatsisartut udsendte mandag sine bemærkninger til lovforslaget, og her fremgår det, at Inatsisartut-valget skal foregå samme dag, som der er kommunalvalg den 6. april – dagen efter 2. påskedag.

Dermed får landspolitikerne syv uger til at føre valgkamp.

Der var på forhånd skabt tvivl, om man kunne nå at gennemføre valget i god tid før kommunalvalget, men vurderingen fra Bureauet for Inatsisartut var, at der som minimum skal gå fem til seks uger, før det ville være realistisk at gennemføre et valg, da der er nogle praktiske hensyn, man skal tage. Eksempelvis skal valgnævnet kontrollere, at de opstillede kandidater opfylder betingelserne for at stille op.

Penge afsættes til valgkamp

Det fremgår ligeledes, at der med lovforslaget skal afsættes 3,75 millioner kroner til partierne, som de kan bruge på valgkampen, mens udgifter til at afholde valget forøges med en million kroner.

Den ekstraordinære bevilling over Finansloven for 2021 skyldes, at man ikke har budgetteret med et Inatsisartut-valg, der kommer i utide.