Valgdag: Optimistiske kandidater klar til dagen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 05. juni 2019 - 12:14

Den fire uger lange valgkamp er nu overstået, og nu er det op til vælgerne. Flere kandidater har, traditionen tro, opstillet deres telte udenfor valgstedet i Nuuk, og er klar til at modtage vælgerne, der kommer for at stemme.

Teltene står på ved siden af hinanden. Kandidaterne smiler, og der er god stemning.

Steen Lynge på valgdagen Kassaaluk Kristiansen

- Jeg føler, at vi har sagt det vi skulle under valgkampen. Valgkampen er gået uden store fnidder, hvor vi kunne bringe vores meninger uden at toppes med andre kandidater, det synes jeg er rigtig godt, siger Steen Lynge (D).

Aki-Matilda Høegh-Dam stiller op til folketingsvalget for første gang. Og selvom hun var rolig i går, så er hun stået op til sommerfugle i maven her til morgen.

Aki-Matilda Høegh-Dam på valgdagen Kassaaluk Kristiansen

- Lige nu banker mit hjerte så hurtigt. Jeg er så spændt, det er som om, at ballonen sprang da jeg gik ind for at stemme. Det er mærkeligt at kunne stemme på sig selv, og da jeg lagde stemmesedlen i kassen kunne jeg ikke stoppe de tårer der kom, fortæller Aki-Matilda Høegh Dam.

Også Regine Møller fra Partii Naleraq stiller op til folketingsvalget for første gang. Hun har dog ikke muligheden for at stemme på sig selv. Hun har studeret i Danmark, og er først lige vendt tilbage til Grønland, og har derfor ikke opnået retten til at stemme endnu.

Regine Møller på valgdagen Kassaaluk Kristiansen

- Det er spændende at stille op til et valg, jeg har allerede været igennem alle følelserne, siger hun.

- Det er meget givende og lærerigt at møde så mange vælgere under valgkampen. Jeg fik en mulighed for at snakke med vælgerne under vores rejse i kysten, det er lærerigt, fortæller Regine Møller (PN).

Veteranerne

Grønlænderne har i dag mulighed for at stemme på en kandidat ud af 20. Det er første gang, at grønlænderne har så mange muligheder at vælge imellem. Mulighederne rækker bredt fra nye politikere til de mere erfarne.

Blandt det mere erfarne er Aleqa Hammond, der de seneste fire år har været folketingsmedlem. Hun står klar og føler, at hun har ført en god valgkamp.

Aleqa Hammond på valgdagen Leiff Josefsen

- Jeg har det godt, og jeg er så glad. Jeg har stemt på Aleqa Hammond, siger hun og griner.

- Jeg har brugt mine kræfter på at fremføre mine holdninger og fokuseret på politik under valgkampen og undladt at svare på angreb fra andre partier. Og det synes jeg, er gået godt, siger hun.

Også Aaja Chemnitz Larsen stiller igen op til folketinget. Og hun tager valgdagen med ophøjet ro.

Aaja Chemnitz Larsen på valgdagen Kassaaluk Kristiansen

- Jeg er spændt, men også ret rolig. Jeg har jo prøvet det tre gange før, en gang til Inatsisartut og nu to gange til folketinget. Jeg har det sådan, nu har jeg gjort alt, hvad jeg kan under valgkampen, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Op fra sofaen og stem

Alle kandidaterne, som Sermitsiaq.AG har snakket med opfordrer vælgerne til at stemme på valgdagen.

- Alle bør stemme i dag, uanset hvem de stemmer på. Her i landet er det folket, der har magten, og magten ligger i den stemme man har ret til. Andre lande har ikke engang mulighed for at stemme, hvor der er krig. Vi har mulighed for at stemme, og den mulighed er et privilegium som alle bør benytte sig af, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

- Op af sofaen og gå ud for at stemme, siger Aaja Chemnitz Larsen.