Valg skubber til generalforsamlinger

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. marts 2021 - 08:17

I lighed med sidste år vil dette års generalforsamlinger i de selvstyreejede selskaber bliver streamet over nettet, og fysisk fremmøde er således ikke muligt.

Bestyrelsessekretariatet har været i gang med at justere de oprindelige tidspunkter for generalforsamlingerne, idet ejeren, Selvstyret, i form af et Naalakkersuisut skal være på plads.

- Selskaberne skal ifølge regnskabsloven gennemføre de ordinære generalforsamlinger inden for en vis tidsfrist. For at sikre at et nyt Naalakkersuisut er på plads, da det jo repræsenterer ejerne, har man i dialog med selskaberne valgt at udskyde afviklingen af generalforsamlingerne uden at komme i karambolage med årsregnskabsloven, forklarer afdelingschef Lars Balslev fra Bestyrelsessekretariatet fra Formandens Departement.

Tidsplan

Den nye og opdaterede plan for de ordinære generalforsamlinger ser således ud - OBS: ugedage er opdateret i forhold til tidligere fejlbehæftede version kl. 10.25:

Royal Arctic Line A/S: Mandag den 17. maj 2021 kl. 11.00

Tele Greenland A/S: Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 11.00

Air Greenland A/S: Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 13.00

Royal Greenland A/S: Torsdag den 20. maj 2021 kl. 15.00

Visit Greenland A/S: Fredag den 21. maj 2021 kl. 11.00

INI A/S: Mandag den 31. maj 2021 kl. 11.00

Greenland Holding A/S: Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 11.00

Great Greenland A/S: Onsdag den 2. juni 2021 kl. 11.00

NunaOil A/S: Fredag den 4. juni 2021 kl. 11.00

Greenland Oil Spill Response A/S: Mandag den 7. juni 2021 kl. 11.00

Sikuki Nuuk Harbour A/S: Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 11.00

Kalaallit Airports Holding A/S: Torsdag den 10. juni 2021 kl. 11.00

Illuut A/S: Tirsdag den 15. juni kl. 11.00

KNI A/S: Onsdag den 11. august 2021 kl. 11.00

Alle borgere kan overvære generalforsamlingerne via Microsofts teams-teknologi, og Sermitsiaq.AG vil publicere links til generalforsamlingerne når tiden nærmer sig.