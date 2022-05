Væsentligt flere passagerer til sommer

Redaktion Lørdag, 30. april 2022 - 15:45

- Året startede meget dårligt for Air Greenland med corona og vejrmæssige udfordringer. Januar, februar og starten af marts så elendige ud. Men i slutningen af marts vendte det, og nu ser det ud til, at vi får et rigtigt godt år, fortæller administrerende direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen til avisen Sermitsiaq.

Sæsonen udvides

- Alle aktører inden for turismen har samarbejdet om, at forlænge turistsæsonen og få flere turister til Grønland i skuldermånederne før og efter højsæsonen. Det ser ud til at lykkes i år, og at vi får et meget godt år for turismen, siger han.

- Ilulissat har aldrig haft så mange turister på denne del af året, som de har i år. Det er utroligt, hvor hurtigt turisterne er kommet tilbage efter coronaepidemien sluttede i Danmark, Norden og Tyskland, og det har vi alle i branchen glæde af.

- Alle rejsebureauer oplever en voksende efterspørgsel på rejser til Grønland. Ikke kun Grønlands Rejsebureau men også Topas, Albatros, Profilrejser med videre.

