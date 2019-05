Vær med: Vælg ikoner til vigtig sag

redaktionen Søndag, 19. maj 2019 - 14:55

Alle borgere har mulighed til at vælge, hvilke designikoner skal bruges til FN's Børnekonventionens artikler.

De valgte ikoner vil blive brugt til Unicefs kommende børnevenlige version af Børnekonventionen.

- Som en verdensomspændende børnerettighedsorganisation er vi i Unicef rigtig glade for også at kunne invitere grønlandske borgere, særligt børn, til at være med til at stemme om ikonerne, siger Unicef Danmarks programchef i Grønland Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

Børnenes mulighed

Formålet med den verdensomspændende afstemning er at få flere til at kende og forholde sig til rettighederne i Børnekonventionen.

- Alle må deltage i afstemningen. Men vi vil særligt gerne have børn til at deltage i afstemningen da konventionen jo handler om deres rettigheder. Så hjælp os med at få børn til at stemme. Blandt andet kan man være med til at stemme på, hvilket ikon der bedst repræsenterer artikel 2: Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination, fremhæver Sara Olsvig.

Du kan klikke her og vælge, hvilke ikoner skal benyttes

Sidste frist for at stemme er den 14. juni.