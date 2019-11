Vær med: Undersøgelse af trafikken i Sydgrønland

redaktionen Fredag, 08. november 2019 - 07:22

Hvad synes borgerne i Sydgrønland om den nuværende trafik?

For at svare på spørgsmålet er Innovation South Greenland nu i gang med at undersøge borgernes transportbehov.

- Vi opfordrer alle med bopæl i Sydgrønland til at deltage og bidrage med inputs til regionens infrastrukturelle tiltag. Undersøgelsen spørger om blandt andet tilfredshedsniveau med den nuværende struktur, præference for direkte ruter til udlandet i forhold til ruter med indenrigs mellemlanding og relevante destinationer i verden, skriver Innovation South Greenland i en pressemeddelelse.

Spørgsmålene til undersøgelsen er blandt andet, om hvordan borgerne oplever deres mulighed for at rejse.

Barrierer til udvikling

Sarah Woodall fra Tourism Destination Manager hos Innovation South Greenland A/S, synes at transportemnet er det nødvendigt startpunkt for at tackle de udfordringer, der hidtil har forhindret turismeudvikling i regionen.

- Infrastrukturen er noget der skal genovervejes hurtigst muligt. Der er en række barrierer til turismeudvikling der er forbundet i det nuværende trafikmønster. Revolution sker ikke natten over men med det klart defineret tidsrum vi har foran os med hensyn til byggeri af den nye lufthavn, det er lige nu vi skal begynde hvis vi har nogen som helst drøm om at bruge lufthavnen så fyldestgørende som muligt om fem år. Visionen er at Sydgrønland bliver tilgængelig hele året rundt med et udbud af pålidelige og sammenhængende indenrigs og internationale ruter, siger hun.

Spørgeundersøgelsen omkring trafik i Sydgrønland kører indtil fredag den 6. december - tryk her for at deltage ved undersøgelsen