Værsgo: Formandshonorar på 360.000 kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 13. september 2019 - 12:51

På et møde den 5. september bestemte Naalakkersuisut, at Jens Paulsen skal honoreres med 30.000 kroner om måneden. Det svarer til 360.000 kroner over et år.

Beløbet ligger en anelse over, hvad en bestyrelsesformand i de selvstyreejede virksomheder KNI, Air Greenland, Royal Arctic Line og Tele Greenland modtager. Her er honoraret sat til 350.000 kroner.

Kommissorium

I kommissoriet for Fiskerikommissionen henviser man til, at honoraret til formanden og to uvildige medlemmer med særlig indsigt skal fastsættes i henhold til vederlagsloven, der stammer fra december 2003.

Departementschef Jørgen Isak Olsen fra Fiskeridepartementet oplyser til Sermitsiaq.AG, at man endnu ikke har lagt sig fast på et beløb til de to uvildige medlemmer med særlig indsigt.

Fiskerikommissionen blev nedsat i marts i år, og det forventes, at den afleverer en betænkning inden udgangen af juni 2020. Denne dato kan dog ændres, hvis der er vægtige grunde.