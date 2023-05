Fra værnepligt til kunstens verden: Grønlands nye stjerneskud

Redaktionen Torsdag, 04. maj 2023 - 17:43

28-årige Aka Niviâna Mørch Pedersen spiller en bærende rolle i den nye sæson af tv-serien ”True Detective”, som er en amerikansk krimi-dramaserie på HBO. Den har premiere i år og filmcrewet er lige blevet færdig med at indspille scenerne, der foregik i Island.

Det skriver avisen AG.

- Det er meget overvældende og lidt angstprovokerende. Men også spændende, det er et kæmpe privilegie. En drøm. Jeg er taknemmelig. Men jeg kan også mærke det er et stort pres, fortæller Aka Niviâna Mørch Pedersen om sin rolle.

Hun er født i Upernavik og blev adopteret efter fødslen. Hun kalder sine adoptivforældre som sin anaana og ataata. Familien har boet i Sisimiut og Uummannaq. Men Aka Niviâna Mørch Pedersens har haft det meste af sin opvækst i Danmark. Hendes far er dansk og moren, som er død i dag, kom fra Upernavik. De arbejdede meget, men der var altid tid til at være sammen som familie. Det var vigtigt. Familietid. Og der var en hobby, som Aka Niviâna Mørch Pedersen elskede at beskæftige sig med.

- Jeg læste meget som barn, jeg havde mange venner, men jeg kunne godt lide at være alene og læse. Jeg lærte at læse, da jeg var tre år. I børnehaven i Uummannaq forstod jeg, hvad der stod på opslagstavlen. For eksempel lærerens pædagogernes planer og vagtskifter, fortæller hun.

Når faren hentede hende i vuggestuen, skete det ofte, at han ikke kunne finde hende. Hun sad og læste for de små børn.

- Min far læste mange bøger for mig, fra jeg var helt lille. Da han blev dårligere til at se, kunne jeg læse for ham. Hver dag læste han bøger for mig.

