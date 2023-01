Værnepligt i Grønland? DF siger ja - unødvendigt, mener IA

Thomas Munk Veirum Fredag, 27. januar 2023 - 11:46

Torsdag kom det frem, at partierne i danske regering er enige om at der skal indføres værnepligt for kvinder.

De kan i dag melde sig frivilligt, men bliver ikke indkaldt ligesom mænd. Ændringen forventes at give mere kampkraft og diversitet til Forsvaret.

- Jeg synes rigtig godt om mere diversitet i Forsvaret. Det vil sige, at vi får en langt bredere palet at rekruttere fra til Forsvarets professionelle styrker, udtalte forsvarschef Flemming Lentfer torsdag.

I den anledning har Sermitsiaq.AG spurgt en række forsvarsordfører samt de grønlandske medlemmer af Folketinget, om de mener, at værnepligten også bør omfatte Grønland.

DF: Giver god mening

Fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Ahrendtsen er svaret et klart ja:

- I DF går vi ind for at indføre værnepligt for både Grønland og Færøerne. Det giver god mening, at de også er med til at løfte ansvaret for forsvaret af rigsfællesskabet, lyder det i et skriftligt svar fra politikeren.

Hos de Konservative mener Rasmus Jarlov, at værnepligt kun skal indføres i Grønland, såfremt grønland ønsker det.

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) mener, at spørgsmålet om værnepligt bør afgøres af Inatsisartut, og at der først og fremmest må genetableres mulighed for afprøvning til værnepligt her i landet, hvilket blev aflyst fra grønlandske side i efteråret 2021.

IA: Ikke nødvendigt med værnepligt

Ifølge en artikel i dagens sermitsiaq så kommer der til foråret igen afprøvninger til værnepligt i Grønland,

Fra 2024 tilbydes den nye arktiske basisuddannelse i Kangerlussuaq.

- Jeg tror, der er mange mænd og kvinder, som gerne vil aftjene værnepligten, skriver Aaja Chemnitz og fortsætter:

- Målet må være at få folk igennem værnepligt og uddannelse i Forsvaret, så vi har en fødekæde af nye veluddannede med grønlandsk baggrund, som kan arbejde i Arktisk Kommando. Min erfaring er, at vi ikke har behov for at sætte folk til at aftjene værnepligten. Det vil mange gerne frivilligt, og det giver gode penge og god disciplin til vores unge under et sabbatår.

Aki-Matilda støtter uddannelse på grønlandsk

Det andet grønlandske medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam (S), tager ikke stilling til spørgsmålet om værnepligt, men henviser i stedet til den kommende beredskabsuddannelse under Forsvaret, der skal etableres her i landet:

- Sidste år indgik Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt en aftale med daværende forsvarsminister Morten Bødskov om etablering af en beredskabsuddannelse.

- Tilbudet for den enkelte grønlandske borger omkring at kunne tilvælge uddannelsen støtter jeg op om. Det er vigtigt, at uddannelsen kan foregå på grønlandsk og under det grønlandske flag, skriver Aki-Matilda Høegh-Dam.

Det er forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der har bragt spørgmålet om værnepligt til kvinder på banen tidligere i denne uge. Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Forsvarsministeren til værnepligt i Grønland, men Forsvarsministeriet er ikke vendt tilbage inden for deadline. Det sammen gælder forsvarsordførerne i de tre regeringspartier i SMV-regeringen.