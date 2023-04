Et værn mod overgreb og traumer: Børn får lattergas på Dronning Ingrids Hospital

Anders Rytoft Onsdag, 26. april 2023 - 08:49

Lattergas og fantasirejser.

Det tilbyder Dronning Ingrids Hospital til børn, der for eksempel skal have indsat eller skiftet et kateter i kroppen, taget blodprøver eller have fjernet sting fra et operationssår.

Et alternativ til fuld narkose, som har bragt gode resultater med sig i snart et år.

Sådan lyder det i en meddelelse fra Departement for Sundhed.

Forebyggelse af overgreb og traumer

Her fremgår det, at der gennem mange år har været et stort fokus på smertebehandling ud fra en strategi om, at god behandling kræver et godt samarbejde med børnene.

Børnene skal ikke fastholdes. Det er målet, så de ikke lider overgreb og får traumer, ifølge departementet.

- Vi tilbyder lattergas til børn og unge, som har særligt svært ved for eksempel at få taget blodprøver, få lagt drop eller lignende, siger Line Glistrup, der er anæstesisygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital.

Hun forklarer, hvordan det kan være traumatiserende for børn at blive holdt fysisk fast af personale eller forældre. Derfor har man typisk lagt børn i fuld narkose under procedurer, som opleves smertefulde. Men med lattergas er man i kontakt med barnet hele tiden.

En fjollet historie

Alle faste anæstesisygeplejersker på landshospitalets intensiv og operationsafdeling er oplært i proceduren med at give lattergas - og så tager de ifølge departementet børnene med på en fantasirejse under forløbet som fjerner fokus på smerterne.

Line Glistrup forklarer, at fantasirejser er historier, som plukkes ud af barnets verden:

- Vi gør gerne historien fjollet, så barnet kommer til at grine.

Hun fremhæver, at fantasirejsen er et centralt omdrejningspunkt i proceduren, fordi barnet samarbejder med personalet om, at oplevelsen af smerte mindskes.