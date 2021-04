Værdikriger med grønlandsk pas

Redaktionen Torsdag, 29. april 2021 - 15:01

Valgkampen var kun to dage gammel, da Pele Broberg under en debat på Grønlands Universitet i Nuuk kom med en udmelding, som nok allerede dengang i januar – men sikkert endnu mere i dag – får kaffekopperne til at dirre i det danske udenrigsministerium, skriver avisen AG.

- Vi er i Grønland ved at finde ud af at tage ejerskabet over vores land tilbage. Derfor tror jeg heller ikke, at den danske, arktiske strategi har nogen gang på jord, sagde Pele Broberg.

På grund af coronaen har arbejdet med den arktiske strategi for Rigsfællesskabet været sat på standby. Spørgsmålet er, hvad der sker med processen, hvis Grønland – det eneste arktiske land i kongeriget – melder sig ud af arbejdet, som Pele Brobergs valgkamps-udmelding indikerer.

- Så vil strategien ikke rigtigt give mening, nok heller ikke for udlandet. Så må vil man nok prøve i stedet forsøge at formulere et lidt løst, uforpligtende papir for i det mindste at have et eller andet at komme med, siger samfundsforsker Rasmus Leander Nielsen fra Grønlands Universitet til AG.

- Hvad vil det betyde for den grønlandsk-danske relation?

- Den arktiske strategi er en lakmusprøve for det kommende samarbejde, og det vil være et nederlag for Udenrigsministeriet. Strategien er et vigtigt symbol for kongeriget som en samlet enhed i forhold til udlandet. Men det er jo ikke det vigtigste dokument i verdenshistorien, og det er ikke Naleraq, som alene bestemmer kursen. Her spiller Múte B. Egede også en rolle.

Du kan læse mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: