Vær forberedt på langt dyrere kartofler

Jesper Hansen Fredag, 27. december 2019 - 11:14

I tiden op til jul har Pisiffik solgt kartofler til 25 kroner for to kilo, men priserne kan nemt stige efter nytår, frygter indkøbs- og marketingdirektør Heine Stilling Jensen fra Pisiffik.

Kartoffelhøsten i Danmark har været udfordret af regn. Mange af kartoflerne er rådnet i jorden, inden de blev høstet.

- Vi forventer, at kartoffelpriserne stiger generelt de kommende måneder. For mens Danmark har været ramt af regn, er kartoffelhøsten også gået dårligt i Østeuropa, hvor der var voldsom tørke sommeren over, siger Lars Næsted, direktør i kartoffelavlernes salgsorganisation Danespo.

Forbrugerne køber med øjnene

Både regn og tørke går ud over udseendet på kartoflerne, der bliver små, ramt af skurv og pletter, forklarer direktøren – og uanset at kartofler med fejl sagtens kan spises, så er kendsgerningen, at kunderne køber med øjnene, siger Lars Næsted.

Pisiffik får kartofler gennem grossistvirksomheden Dagrofa. En af leverandørerne til Dagrofa, kartoffelavler Jesper Bjerregaard i Store Vildmose, har imidlertid beroligende ord til de grønlandske forbrugere.

- Vi fik kartoflerne op af jorden, inden den blev for våd – og her på egnen har vi haft en superhøst af spisekartofler, fortæller Jesper Bjerregaard, der årligt producerer 6.000 tons kartofler på sine jorder.

Superhøst i Grønland

Til sammenligning har Neqi i Narsaq i år indhandlet 105 tons grønlandske kartofler – og det var en god høst sammenlignet med 2018, hvor høsten indhandlingen var sølle 51 tons.

De grønlandske forbrugere er glade for de lokalt producerede kartofler, men det rækker desværre ikke til hele sæsonen.

Men vi sælger selvfølgelig grønlandske kartofler i sæsonen, forklarer Heine Stilling Jensen fra Pisiffik.