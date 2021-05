Det vælter ind med borgerforslag

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 23. maj 2021 - 15:42

Fortov, gadebelysning, skøjtebane, skydebane, ændret fodgængerfelt, gangsti og flere skraldespande er blot nogle af de emner, der optager borgerne i hovedstadskommunen, og hvor man ønsker at kommunens politikere vil tage affære.

Ud af de 17 forslag har to forslag opnået 250 stemmer fra andre borgere, som er grænsen for at få sit forslag behandlet af kommunalbestyrelsen.

Stort fremskridt

Borgmester Charlotte Ludvigsen har tidligere udtalt, at hun ser muligheden for borgerforslag som et stort fremskridt, fordi det giver borgerne muligheden for selv at tage initiativ, og derudover håber hun, at muligheden åbner op for nye ideer.

- Jeg håber, at der kommer forslag som jeg slet ikke havde forventet. Meningen er jo netop, at der skal komme nye ideer på banen, siger Charlotte Ludvigsen ifølge Sermersooqs hjemmeside, hvor du kan se alle borgerforslag.

Løbebane og mountainbike-sti

De to forslag, som allerede har fået den nødvendige opbakning er en mountainbike sti rundt om Lille Malene og en 400 meter lang løbebane. Nu er det så op til kommunalbestyrelsen at vurdere om forslagene kan og skal realiseres.

Det var den tidligere kommunalbestyrelse, der på sit sidste møde før kommunalvalget den 6. april besluttede at indføre modellen med borgerforslag.

Læs også: Borgerindflydelse: Sermersooq vil kopiere dansk model