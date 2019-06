Vælgere: Det er vigtigt at stemme

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 05. juni 2019 - 16:17

Solen skinner, der er let brise, også er der mange, der kommer til valgstederne i Grønland.

I alt 71 valgsteder i Grønland åbnede klokken ni her til morgen, og skal holde åbne frem til klokken 20.00 i aften.

Vælgerne, som Sermitsiaq.AG fik snakket sammen med mener, at det er vigtigt for Grønland at have repræsentanter i Folketinget.

Paarnannguaq Sigurdsen Kassaaluk Kristiansen

- Hvilke værdier er vigtige for dig?

- Jeg synes det er vigtigt med godt samarbejde mellem Grønland og Danmark, siger Paarnannguaq Sigurdsen.

- Hvilke mærkesager er du enig med?

- Mærkesager om forbedringer for børns vilkår er vigtigst for mig. Derfor har jeg stemt på en kandidat, der vil arbejde for børns vilkår, siger Paarnannguaq Sigurdsen.

Katrine L. Lennert og Karl D. Lennert indrømmer overfor Sermitsiaq.AG, at de har stemt på hver en kandidat.

Katrine L. Lennert og Karl D. Lennert Kassaaluk Kristiansen

- Hvorfor stemmer I?

- Jeg stemmer fordi det er vigtigt at arbejdet for Grønland skal foregå åbent. Repræsentanten for Grønland skal være modig og skal kunne give klare signaler. Målet skal ligge klart, og vedkommende skal ikke arbejde kun for sig selv. Vedkommende skal arbejde for samfundets behov, siger Katrine L. Lennert.

- Jeg stemte på en, jeg stoler på. Jeg kunne høre, at vedkommende vil arbejde for landet. Vedkommende har en forståelse for landets sammensætning og viser engagement. Jeg tænker, at kandidaten jeg stemte på er stabil og vil engagere i arbejdet, siger Karl D. Lennert.

- I var ikke i tvivl?

- Jeg håber, at jeg vil være med til at ændre noget ved at stemme, siger Karl D. Lennert.

Katrine L. Lennert var mere sikker i sin sag.

- Jeg var ikke i tvivl. Selvfølgelig er det vigtigt at være arbejdsom, når man skal repræsentere Grønland i andre lande. Og det er vigtigt, at kandidaten skal have kendskab til, hvad er det, samfundet ønsker. Derfor har jeg stemt på en kandidat uden at tvivle, siger hun.

I Grønland er der i alt 41.344 stemmeberettige. Ved sidste valg til folketinget i 2015, stemte 50,4 procent af de stemmeberettige.

Sermitsiaq.AG mødte de yngre vælgere, der har klare værdier.

Fra venstre: Brian Geisler, Ville Sandgreen Rosbach, Jørgen Geisler, Liam Fussing Rosbach og Aputsiaq Gabrielsen. Kassaaluk Kristiansen

- Hvilke værdier vægter I på valgdagen?

- Vi er en del af samfundet, så selvfølgelig bruger jeg min ret til at stemme, kommer det fra Aputsiaq Gabrielsen.

- Jeg stemte den kandidat, der vil arbejde for børns vilkår, siger Liam Fussing Rosbach.

- Det er vigtigt at stemme, understreger Jørgen Geisler.

- Mærkesagen om børns vilkår er vigtig for mig, siger Ville Sandgreen Rosbach.

- Jeg ville gerne stemme, siger Brian Geisler, der for første gang har benyttet sig af sin stemmeret.

- Hvilke mærkesager er vigtigt for jer?

- Jeg synes, det er vigtigt, at politikerne vil forbedre børns vilkår, pointerer Brian Geisler.

- Jeg synes, det er vigtigt for Grønland, at landet bliver mere selvstændig og have større bestemmelse. Og det er vigtigt at samarbejde med andre lande. Vores land er vigtigt for mig, siger Aputsiaq Gabrielsen: