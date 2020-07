Vælger-tække udfordrer Partii Naleraq

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 10. juli 2020 - 14:02

Med Pele Broberg og Jens Napãtôk som meget aktive frontfigurer på facebook, hvor de blandt andet via video-klip udlægger partiets politik, især omkring dagligdagens levevilkår og forklarer baggrunden for deres beslutninger, er partiet inde i en historisk forandringsproces, der skal bringe partiet op på højde med Siumut og IA.

Såvel lokalt som via partiets hjemmeside strømmer det ind med nye tilmeldinger, oplyser Pele Broberg, der sammen med partiets nye sekretær, den tidligere partisekretær i Siumut Mikael Petersen, står for at tegne de nye rammer for partiet efter mandat fra hovedbestyrelsen.

20 nye lokalafdelinger

- På det seneste har vi sendt vedtægter og diverse partimateriale ud til 20 byer og bygder, hvor der er vælgere, som har vist interesse for at gå ind i Partii Naleraq og starte en lokal partiafdeling, oplyser Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Den store interesse for oppositionspartiet har medført, at det har været nødvendigt at sikre en struktur for de eksisterende foreninger, så de frem til de kommende Inatsisartut-, kommune- og bygde-valg bliver mere synlige.

- En struktur, hvor vi har omkring 30 lokalafdelinger vil nemlig uvægerligt give nogle udfordringer, som de andre store partier har været igennem, og som kræver at vi tilpasser os, hvis vi skal formå at få styrket nærdemokratiet, siger Pele Broberg.

Oplæg ligger klar

Et nyt oplæg vedrørende partiets vedtægter ligger klar til debat og til at blive vedtaget på partiets kommende landsmøde.

- Vi vil gerne have indført en bestemt struktur ved sammensætningen af vore landsmøder fremover. Derfor kan det være, at vi skal indrette os efter regioner/byer eller bygder med lokalafdelinger, hvilket igen vil kunne medføre ændring i antallet af lokalafdelinger, lyder forklaringen fra Pele Broberg.

Han oplyser, at man kan tilmelde sig partiet online eller via en lokalafdeling.

- Derfor er det også meget misforstået, når man ved at gennemgå vores regnskaber tror, at vi har begrænset medlemsbidrag. Lokalafdelingerne laver egne regnskaber, som vi intet har med at gøre, og derfor har vi flere medlemmer, end hvad vores medlemsbidrag i regnskaberne viser, understreger Pele Broberg, der også påpeger, at partiets lokalafdelinger ikke skal betale kontingent til hovedafdelingen, som andre partiet har gjort.

Eksempler

Som eksempel på den øgede interesse for Partii Naleraq nævner Pele Broberg følgende eksempel: en person melder sig ind i hovedafdelingen via hjemmesiden. Efterfølgende har hovedafdelingen fået forespørgsel fra syv andre personer fra samme bygd.

- I en sådan situation har vi sat dem i forbindelse med hinanden og opfordret dem til at lave en ny lokalafdeling.

Et andet eksempel er en anden bygd, hvor fem personer ikke ønsker at lave en lokalafdeling, men er medlem af hovedafdelingen.

- Disse arbejder vi så på kan blive betjent af den nærmeste lokalafdeling i samme kommune, oplyser Pele Broberg, der gerne indrømmer, at det er et større og meget krævende arbejde at få gennemført den rette struktur, der efterfølgende skal udmøntes i vedtægter, som et flertal kan gå ind for på det kommende landsmøde til efteråret.