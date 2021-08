Væk med vold og magtanvendelse

Redaktionen Torsdag, 26. august 2021 - 09:40

Efter seks års fravær kom skolelederen Jørn Holbech tilbage på skolen i Tasiilaq i august 2020.

I de forløbne seks år havde skolen haft seks forskellige skoleledere, og det var ifølge Jørn Holbech tydeligt, at der var sket en forandring til det værre, da han igen indtog skolelederkontoret.

- Skolen manglede ledelse og en retning, når den i den mellemliggende periode på seks år havde haft seks forskellige skoleledere. Hver især har uden tvivl gjort en god indsats, men det var tydeligt, at kontinuiteten og en klar pædagogisk retning manglede, siger Jørn Holbech.

Vold og trusler

- Da jeg vendte tilbage efter mine år i Aarhus oplevede jeg desværre, at elevfraværet og lærerfraværet var steget, og der var enkelte elever, som slet ikke gik i skole. Derudover var udviklingen gået i retning af flere udadreagerende elever med deraf følgende magtanvendelse og vold og trusler om vold mod lærerne var blevet hverdag på skolen, hvor det for seks år siden var sjældenheder, at det skete, fortæller Jørn Holbech.

Nyt initiativ søsat

Skolen har derfor iværksat et nyt initiativ med støtte fra skoleforvaltningen, projekt Naasunnguaq, som går ud på at være proaktiv og møde børnene, før problemerne bliver uoverstigelige og konflikterne har ødelagt for meget for den udfordrede elev.

