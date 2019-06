Væk med 100.000 rustne olietønder

redaktionen Søndag, 09. juni 2019 - 14:39

Vinderne af de to licitationer, som Kommuneqarfik Sermersooq holder tirsdag den 25. juni, skal i løbet af tre hektiske sommeruger foretage den indledende oprydning på de to nedlagte landingsbaner Ikkatteq nord for Tasiilaq og Marraq syd for Nuuk.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Tomme olietønder og rustrøde bilvrag står tilbage som tavse vidner om en dramatisk periode i Grønlands historie: Under 2. Verdenskrig anlagde amerikanerne en række lufthavne og militære anlæg på Vest-og Østkysten, men de fleste anlæg blev forladt ved krigens afslutning.

Senere er disse anlæg blevet genstand for en anden form for kamp: Hvem skal rydde op efter amerikanerne i Grønland? USA har meldt hus forbi, og så peger pilen på Danmark.

I januar 2018 indgik Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen en aftale om oprydningen af de amerikanske anlæg.

Aftalen omfatter områder i Grønland, hvor det amerikansk militær tidligere har været til stede - såvel under 2. Verdenskrig som årene der fulgte, men som ikke længere er i brug.

– Det har været et ønske fra Grønlands side gennem mange år, at der skal ryddes op efter de tidligere amerikanske militære aktiviteter i vort land. Med aftalen bliver oprydningen gennemført, og det er vel at mærke ikke det grønlandske folk, som skal betale for at rydde op efter amerikanerne, siger Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen.

