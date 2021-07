Vaccine: Tidligere smittede får også bivirkninger

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 29. juli 2021 - 08:43

Personer som har haft corona har den samme risiko for at blive syge, når de vaccineres mod Covid-19.

- Selvom man har haft corona og har antistoffer i kroppen, så er risiko for at få influenzasymptomer den samme, som for dem der ikke har haft corona, siger læge ved landslægeembedet, Paneeraq Noahsen til Sermitsiaq.AG.

Paneeraq Noahsen oplyser, at det er stadig vigtigt, at blive vaccineret, da myndighederne ikke ved, hvor lang tid kroppen er immun overfor coronavirus.

- Hvis man er blevet færdig vaccineret, så vil kroppens immunforsvar huske virussen i længere tid. Men hvis man har haft corona og ikke lader sig vaccinere, så vil kroppen glemme virussen hurtigere, fortæller Paneeraq Noahsen.

Smitter mindre

Hun fortæller, at de fleste mærker vaccinen i armen og andre får feber af vaccinen. Dette er ikke farlig, og at færdig vaccinerede vil være mere immune overfor corona i længere tid, understreger hun.

Selvom man er vaccineret, så kan man stadigvæk blive smittet. Men landslægeembedet fortæller, at de internationale undersøgelser viser, at de færdig vaccineret bliver mindre syge og smitter ikke så let, som de ikke vaccinerede.

Følg med på vaccinationsprogrammerne her.