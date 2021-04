Vaccine: Så bliver det Østgrønlands tur

Redaktionen Onsdag, 21. april 2021 - 09:18

I morgen den 22. april er vaccinationsholdet i Ittoqqortormiit og alle borgere over 18 år tilbydes at få første stik af to vaccinationer mod corona.

Det er ikke som de tidligere vaccinationer, der er benyttet her i landet, Pfizer/Biontech der tilbydes men derimod Moderna. En vaccination som er langt nemmere at håndtere, da den ikke skal opbevares ved minus 80 grader, sådan som det er tilfældet med Pfizers.

Selvstyret oplyser, at vaccinen hjælper mod et alvorligt Covid-19 sygdomsforløb, i stilfælde af, at man bliver smittet med Corona.

Tiderne er fordelt på grupper

Vaccinationerne foregår i hallen i Ittoqqortormiit, og man kan se fordelingen af tider på Selvstyrets hjemmeside HER.

Selvstyret oplyser, at man kan møde ind på et andet tidspunkt inden 15.30, hvis ikke man kan på det angivne tidspunkt.

Det er muligt for alle borgere fyldt 18 år med folkeregisteradresse i Grønland at blive vaccineret mod Corona.

Opfordring til at benytte sig af tilbuddet

Det er vigtigt at møde op til vaccination mod Corona på den angivne dato, da det ikke kan forventes, at der tilbydes 1. gangsvaccination i Ittoqqortormiit flere gange i år.

- Det er en større logistisk opgave at administrere så store mængder vacciner over så store geografiske afstande og til så alsidige lokaliteter, så borgere opfordres til at takke ja til vaccinationen, mens vaccinationskaravanen er der i denne omgang.

Hvis man vælger at takke nej til tilbuddet nu, og ombestemmer sig senere, så kan man risikere at skulle vente til vaccinen bliver mere almen tilgængelig, skriver Selvstyret.