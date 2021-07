Vaccinerede kan få coronapas til rejsen

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. juli 2021 - 12:29

Sommerferien står for døren, og hvis man skal på ferie eller en rejse uden for Grønland, kan det være nyttigt at have et coronapas med.

Det skal nemlig vises ved en lang række aktiviteter i Danmark samt i forbindelse med rejser til udlandet.

Selvstyrets bestræbelser på at komme ind under det danske coronapas har indtil videre været forgæves, og der er derfor ingen formel aftale om, at en grønlandsk vaccinationsattest gælder som coronapas i Danmark eller andre lande.

Men hvis man er vaccineret, er det faktisk muligt at få fat i passet. Man kan nemlig få en læge for at føre oplysningerne om ens coronavaccine ind i det danske vaccinationsregister, så oplysningerne kan læses af coronapasset.

Vaccinationsattest er dokumentation

Selvstyrets Coronastab bekræfter i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at det er en mulighed:

- Den grønlandske vaccinationsattest er dokumentation for, at man er vaccineret, men der er ingen aftale med Danmark om, at den anerkendes som coronapas. En læge vil på baggrund af attesten kunne føre oplysningerne ind i det danske vaccinepas, hvorefter man kan bruge sundhedsappen som coronapas i Danmark.

Flere online tjenster tilbyder ydelsen, der hos en af udbyderne koster 250 kroner.

Coronastaben oplyser videre, at Selvstyret arbejder på at finde en løsning, så alle vaccinerede i Grønland automatisk får coronapas:

- Men lige nu ved vi ikke, hvad udsigterne er, oplyser Coronastaben.

Gælder i EU- og Schengenlande

Det danske coronapas dokumenterer, at du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ. Coronapasset bliver gyldigt 14 dage efter, man har fået første stik med en EU-godkendt vaccine.

Fra den 1. juli skal alle EU- og Schengenlande desuden acceptere det danske coronapas som dokumentation for vaccination, testresultat eller tidligere smitte.

Som dokumentation kan du bruge den danske coronapas-app, printede coronapas fra sundhed.dk eller et vaccinepas, som gyldigt europæisk coronapas.

Hvis man skal på en rejse uden for Danmark er det ifølge Coronastaben Udenrigsministeriets rejsevejledning, der gælder. Og her kan et dansk coronapas altså være nyttigt, hvis turen går til andre EU-lande eller Schengenlande, da der ikke er garanti for, at en grønlandsk vaccinationsattest bliver godtaget:

- Der er ingen aftale om, at andre lande anerkender den grønlandske attest, så vi kan ikke garantere, at andre lande accepterer den, oplyser Coronastaben.