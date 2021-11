Vaccinerede kan alligevel rejse ud af Nuuk uden test

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 17. november 2021 - 20:33

Naalakkersuisut har efter samråd med partiformændene besluttet at ændre i restriktionerne ved udrejse fra Nuuk.

Det gælder kravet om, at man skal have en negativ test for corona før udrejse. Nu kan færdigvaccinerede rejse ud af Nuuk uden først at få taget en coronatest.

Kravet gælder dog stadig for personer, der ikke er vaccinerede.

- Testkapaciteten er udfordret af de mange smittede. Vi må først og fremmest sikre, at folk, der er nærkontakter til smittede og dem som har symptomer hurtigt og ubesværet kan lade sig teste, så vi kan få brudt smittekæderne. Derfor har vi valgt at omprioritere vores ressourcer, udtaler Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker i en pressemeddelelse onsdag aften.

Krav gælder fra i morgen

Krav om negativ coronatest, der er maksimalt 48 timer gammel for ikke vaccinerede ved udrejsende fra Nuuk kommer til at gælde fra i morgen torsdag.

Kravet om vaccination og test er blevet udskudt siden lørdag, hvor det skulle være trådt i kraft , da naalakkersuisut meldte ud om de nye restriktioner første gang fredag.

LÆS OGSÅ: Krav om test ved udrejse udsættes – igen

Nu slipper færdigvaccinerede for at lade sig teste op til deres afrejse, beslutningen medfører en dispensation for den vaccinerede gruppe i befolkningen.

- Naalakkersuisut vil vurdere situationen løbende. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være tale om tilpasninger på restriktioner efter samråd med relevante partnere, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.