Vaccinepas: Løsning på vej til Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 15. april 2021 - 18:04

Den danske regering har igangsat arbejdet med at få lavet et vaccinepas, og den danske digitaliseringsstyrelse oplyser over for Sermitsiaq.AG, at man for få dage siden sendte kravene til, hvilke data på de grønlandske borgere, som er fuldt vaccinerede, der er nødvendig for, at Grønland kan nyde gavn af den danske løsning.

Arbejdsgruppe udpeget

Styrelseschef Katrine Hjelholt Nathanielsen, Digitaliseringsstyrelsen i Grønland, oplyser til Sermitsiaq.AG, at en arbejdsgruppe havde møde i torsdags, hvor de danske krav blev gennemgået.

- Arbejdsgruppen består af deltagere fra Sundhedsvæsenet og Digitaliseringsstyrelsen, og den skal senere i indeværende uge mødes igen for at vurdere, hvordan vi kan koble os på den danske vaccinepas-løsning, oplyser Katrine Hjelholt Nathanielsen.

Allerede på mandag skal arbejdsgruppen have et møde med den danske digitaliseringsstyrelse.

Standardiserede systemer

- Vi har vore data i standardiserede udgaver, så det vil ikke være en umulig opgave, selv om det måske vil kræve en særlig it-tilbygning at levere dataene til det danske system. Det vil arbejdet i gruppen gøre os klogere på, oplyser styrelseschefen.

Direktør for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, ser frem til en løsning med et vaccinepas til de grønlandske borgere.

- Der er ingen tvivl om, at mange af vore medlemmer har behov for at kunne rejse frit ind og ud af landet for at kunne passe deres virksomheder, har GE-direktøren tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG.