Vaccinens hvem hvad og hvordan

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 12. januar 2021 - 17:45

I alt har 1305 personer fået første stik af coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech. Og snart står resten af befolkningen i Grønland for skud.

På Landslægeembedets hjemmeside nun.gl er der en lang række informationer omkring vaccinen.

Blandt andet oplyses det:

Alle vil få tilbud om vaccine.

Børn under 16 år, gravide samt ammende skal ikke tilbydes vaccinen, da vaccinerne endnu ikke er undersøgt til de grupper.

Vaccinen skal modtages ad to omgange, med nogle ugers mellemrum.

Et par uger efter første stik kan man opnå nogen beskyttelse, men den fulde effekt er først dokumenteret en uge efter andet stik.

Som andre vacciner er der også bivirkninger forbundet med corona vaccinen.

Du kan læse mere om vaccinen på landslægeembedets hjemmeside.

Landslægen svarer

Sermitsiaq.AG har sendt en række spørgsmål omkring corona vaccinen til landslæge Henrik L. Hansen.

Herunder kan du læse spørgsmål og svar i fuld længde:

- Hvor stor en andel af befolkningen skal vaccineres før samfundet kan åbne op og vi kan vende tilbage til en mere normal hverdag som før corona?

- Eksperter fra andre lande vurderer, at en befolkning først er beskyttet hvis mindst 80% bliver vaccineret. Selv efter at så mange er blevet vaccineret vil Covid-19 stadig kunne udgøre et problem her i landet, hvis der fortsat er udbredt smittespredning i de lande Grønland har kontakt til.

- Grønland har en leverance af vacciner fra Pfizer, men er i forhandling i forhold til leverance af vaccine fra Moderna. Hvad er forskellen mellem de to vacciner, som Grønland kan råde over?

- Vaccinen fra Moderna stiller mindre krav til opbevaring og håndtering. Den er dog fortsat væsentlig mere kompliceret at håndtere sammenlignet med almindelige vacciner som f.eks. børnevaccinerne og influenza-vaccine.

- Vil man være immun overfor coronavirus for altid, eller kan man på sigt regne med en sæsonvaccination mod coronavirus som man allerede gør med influenzavaccinen?

- Det ved man ikke på nuværende tidspunkt. Man har ikke nok erfaring. Det er dog vist i nogle få tilfælde, at man kan blive smittet med coronavirus flere gange. Det kan heller ikke udelukkes, at virus ændrer sig.

- Hvilke bivirkninger og allergiske reaktioner har de vaccinerede personer i Grønland fået, og hvor mange tilfælde er der tale om?

- Indtil nu er der ikke nogen her i landet, der har fået allergiske reaktioner eller andre alvorlige bivirkninger.

- Hvordan kan vi vide, at vaccinen er helt sikker og at vi alle ikke ender med at få for eksemåpel kræft om fem år på grund af vaccinen?

- Vaccinen består af noget arvemateriale som benævnes messenger RNA (mRNA) som er kunstigt produceret. Der findes i forvejen den slags arvemateriale i kroppen, men med en anden sammensætning. Der er ikke tale om noget helt nyt. Der er intet der taler for, at den slags stoffer på nogen både skulle have en skadelig virkning på sigt.

- Når vi endnu ikke har kendskab til bivirkninger på længere sigt, hvorfor bør vi tage imod vaccinen?

- Vaccinen må anses for at være det bedste våben mod coronavirus. Uden brug af vacciner må den nuværende pandemi forventes at vare i årevis med store og ødelæggende konsekvenser. Alternativt vil Grønland skulle holde sig isoleret fra omverdenen i årevis indtil pandemien er ovre. Det er ikke realistisk.