Vaccine til Savissivik forsinket

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 29. juli 2021 - 14:10

Der bor omkring 55 indbyggere i Savissivik, som ligger ca. 200 km syd for Qaanaaq. De indbyggere der har fået første vaccination i slutningen af maj venter stadig på at få deres andet stik.

Du skal vaccineres 2 gange med ca. 3-6 ugers mellemrum, for at få den maksimale effekt af vaccinerne. Kilde: nun.gl

På nun.gl står der, at der skal gå 3-6 uger mellem første og anden vaccination. Efter omkring to måneder har borgerne i Savissivik endnu ikke fået tilbud om anden vaccine, da sundhedsvæsnet ikke har haft mulighed for at nå frem til bygden på grund af vejret.

Det får ingen konsekvenser

Læge ved Landslægeembedet Paneeraq Noahsen understreger, at effektiviteten på vaccinen er den samme, selvom der er gået flere måneder imellem den første og anden vaccine.

- Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår andet vaccinestik skal være givet, for at være effektiv. Sundhedsvæsnet arbejder på at få færdig vaccineret borgerne hurtigst muligt, siger Paneeraq Noahsen til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, så skal man ikke starte forfra, hvis man har glemt at blive færdig vaccineret.

- Hvis man glemmer at få vaccine nr. 2 rettidigt, skal den gives snarest muligt. Man starter dog aldrig forfra i vaccinationsserien, skriver SSI på deres hjemmeside.

Udfordringer med vejret

Vejret har udfordret sundhedsvæsnet for at kunne vaccinere borgerne i Savissivik. Det har ikke været muligt, at komme til bygden siden slutningen af maj.

- Dem der skulle vaccinere i Savissivik kunne ikke ankomme på grund af vejret. Vi kigger på alle mulighederne for at færdig vaccinere og vaccinere hurtigst muligt, siger Paneeraq Noahsen.

Ifølge nun.gl har 40,02 procent af befolkningen fået begge vacciner, mens godt 37 procent af befolkningen ikke er vaccineret endnu.