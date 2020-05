Vaccinationsprogram skal forhindre overbelastning af sundhedsvæsenet

redaktionen Søndag, 03. maj 2020 - 12:18

Vaccinationsprogrammet vil medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under et udbrud af coronavirus.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Den nye vaccinationspakke indeholder:

Gratis vaccination mod pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.

Gratis kighostevaccination til gravide i 3. trimester.

Pneumokokker er en gruppe af bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. De mest almindelige sygdomme, som pneumokokker kan være skyld i, er akut mellemøre-, bihule- og lungebetændelse, der oftest ikke giver varige mén, men hos nogle risikogrupper kan lungebetændelse dog være alvorligt.

- Hvis man er smittet, og pneumokokbakterien spreder sig til blodbanen, kan sygdommen blive livstruende og forårsage blodforgiftning (sepsis) og/eller hjernehindebetændelse (meningitis), oplyses det.

Henvendelse hos sundhedsvæsenet

Personer med fx visse kroniske sygdomme risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med pneumokokker. Derfor bliver de tilbudt gratis vaccination.

- Kighostevaccination i graviditeten har til formål at give beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen, dvs. før barnet selv kan blive vaccineret. Dette kan være med til at forebygge indlæggelser af børn under et udbrud af coronavirus, fremhæves det.

Vaccinationerne kan fås ved henvendelse hos sundhedsvæsenet. Landslægeembedet opfordrer kommunerne og sundhedsvæsenet til at gøre en indsats for, at beboere på plejehjem og borgere, som modtager hjemmesygepleje, kan blive vaccineret, hvor de bor. De er i risikogruppe og kan have svært ved selv at komme til sundhedsvæsenet, lyder det.