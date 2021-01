Vaccination i Qaqortoq udskudt i to uger

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 14. januar 2021 - 14:03

De vacciner, der skulle sendes til Qaqortoq onsdag, er ikke nået frem på grund af vejret.

Selvstyret har udsat vaccinationen af borgere i Qaqortoq frem til uge fire, da der er risiko for, at vaccinationspersonalet og vaccinerne strander de forkerte steder på grund af dårligt vejr.

- Vaccinerne skal opbevares og transporteres under meget kontrollerede forhold. Når først vaccinerne er taget ud af fryseren og pakket til transport, skal de anvendes inden for forholdsvis kort tid, for ikke at blive ødelagt, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Udsigten til at strande i op til flere dage på vej til Qaqortoq betød derfor, at vaccinationerne i Qaqortoq desværre måtte udsættes.

Sisimiut og Aasiaat står for tur

Det planlagte vaccinationsprogram for Sisimiut og Aasiaat fortsætter som planen. Efter vaccinationer i de to byer vil Qaqortoq få vacciner. Dette regnes for at ske i uge fire.

- Det er meget ærgerligt at måtte udsætte vaccinationerne, men det ville være endnu mere ærgerligt hvis vaccinerne gik til spilde, lyder det.