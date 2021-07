Vådeskudsulykke: Person ramt i benet

Merete Lindstrøm Torsdag, 15. juli 2021 - 08:06

Politiet modtog onsdag aften kort efter klokken 21.00 en anmeldelse om en vådeskudsulykke i Østgrønland et sted langt fra byer nord for Tasiilaq. En person er blevet skudt og har selv kontaktet politiet om hændelsen.

- En person skulle være ramt af en riffel i ben eller knæ. Vores første prioritet er at få den pågældende til en by for at få vedkommende behandlet. Men der har været tæt tåge, så det har ikke været muligt, oplyser vagtchef Malik Olesen til Sermitsiaq.AG.

Politiet kan derfor ikke fortælle noget om vedkommendes sundhedstilstand nu.

- Da vi modtog anmeldelsen kunne vedkommende selv tale med os, fortæller vagtchefen.

Politiet har heller ikke haft mulighed for at nå frem til stedet på grund af tåge, is og afstand. Vagtchefen kan derfor ikke fortælle noget om de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

- Vi samarbejder i øjeblikket med sundhedsvæsen om at få hjælp til vedkommende, som er blevet ramt og i samarbejde med Arktisk Kommando undersøger vi muligheder for transport til stedet, siger Malik Olesen.