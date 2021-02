Uvist om corona-pas vil gælde Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. februar 2021 - 11:40

Sundhedsmyndighederne i Danmark arbejder på at udvikle et coronapas, ”der på kort sigt kan anvendes til at dokumentere vaccination mod Covid-19 i forbindelse med rejser til andre lande”, som Finansministeriet udtrykker det i en mail til Sermitsiaq.AG, og hvor det tilføjes:

- Denne løsning vil primært være tilsigtet erhvervsrejsende og vil kræve, at borgere har et dansk CPR-nummer og NemID samt er registreret i Det Danske Vaccinationsregister.

Afklaringer

Men de grønlandske eksportvirksomheder og andre erhvervsdrivende, der har behov for at holde forretningsmøder i udlandet, skal ikke glæde sig for hurtigt over det danske initiativ, fremgår det af svaret fra Finansministeriet.

- På nuværende tidspunkt udestår der en række afklaringer i forhold til den konkrete løsning, herunder en sundhedsfaglig vurdering af anvendelsesgrundlaget, f.eks. om man fortsat kan sprede smitten, selvom man er vaccineret. Der udestår desuden afklaring om løsningens tekniske udformning og anvendelsesområde, herunder om coronapasset kan dække hele rigsfællesskabet, oplyses det, men hvor man også pointerer, at en løsning for hele rigsfællesskabet indgår i overvejelserne.

Finansministeriet oplyser desuden, at regeringen først senere tager endeligt stilling til, om og hvordan coronapasset skal bruges til andet end rejseformål.

Det er forventningen, at corona-passet kan være klar om tre til fire måneder.

GE: Vi har et behov

Direktør i Grønlands Erhverv Christian Keldsen imødeser og håber på en løsning, der involverer vaccinerede borgere i Grønland.

- Jeg ser vaccinepasset som en mulighed for at åbne Grønland op til omverdenen, hvilket også inkluderer vores egne muligheder for at rejse ud i verden, det være sig forretningsmæssigt eller rekreativt. Der er ingen tvivl om, at mange af vore medlemmer har behov for at kunne rejse frit ind og ud af landet for at kunne passe deres virksomheder, siger GE-direktøren til Sermitsiaq.AG.