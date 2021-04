Uvis fremtid for skiliftbyggeri

Redaktionen Tirsdag, 13. april 2021 - 15:46

Der er opstået stor usikkerhed om, skiliftbyggeriet i Qeqertarsuaq overhovedet kan blive genoptaget efter gennemsyn i september 2019 af den rådgivende ingeniørvirksomhed Inuplan A/S og VVS-firmaet VVS/KBK Qasigiannguit Aps.

Det skriver Sermitsiaq.

Èn af årsagerne til, at Kommune Qeqertalik fandt det nødvendigt at få lavet en ekstern undersøgelse af byggeriet af skiliften skyldes blandt andet, at kommunen ønsker at udarbejde et budget, der skal danne grundlag for færdiggørelse af skiliftbyggeriet, siger nuværende IA-borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik.

Flere fejl

Ifølge hende ønsker kommunalbestyrelsen, at skiliften bliver færdiggjort snarest muligt.

– Men Inuplan A/S’ undersøgelse har desværre påvist flere fejl i byggeriet, fastslår borgmesteren og påpeger, at byggeriet ikke var nøje planlagt, og at det aldrig har været i udbud, ligesom der ikke er blevet ført kontrol under byggeriforløbet, hvilket er forklaringen på at byggeriet blev stoppet tilbage i 2019.

Måske helt ny skilift

– Vi håber virkelig, at skiliften kan blive bygget færdig, fordi der er brugt så mange penge på projektet.

– Men vi er også indstillet på, at det måske kan blive nødvendigt at bygge en helt ny skilift, hvis man i sidste ende konstaterer, at skiliften ikke overholder sikkerhedskravene, siger Ane Hansen.

