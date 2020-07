Uummannaq: Sigguks nye fabrik er løsningen

Redaktionen Søndag, 05. juli 2020 - 07:58

De senere års øget fiskeritryk Uummannaq-området har ført til alvorlige indhandlingsbegrænsninger i Uummannaq og bygderne. Men Sigguks igangværende fabriksbyggeri i Uummannaq skaber optimisme blandt fiskere.

Naalakkersuisut godkendte byggeriet den 13. maj, skriver avisen Sermitsiaq.

Frans Heilmann, der er direktør og medejer af Sigguk A/S, der netop nu er i gang med fabriksbyggeriet i Uummannaq, forventer fabriksindvielsen vil ske allerede i slutningen november i år. Fiskefabrikken vil kunne modtage omkring 30 tons fisk i døgnet, og der vil være mulighed for helårs indhandling i fiskefabrikken, der forventes af skabe op mod 30 arbejdspladser.

De fleste ejere af Sigguk A/S kommer fra Uummannaq, og siden selskabets etablering i 1998, har det derfor altid været målsætningen at etablere sig i byen.

Frans Heilmann forventer, at Sigguk A/S vil få en stor betydning for fiskerierhvervets udvikling i forvaltningsområdet Uummannaq.

- Vi er bekendt med indhandlingsproblemerne i Uummannaq. Vi tror derfor på, at etablering af den tredje fiskefabrik, vil være med til at skabe bedre vilkår for fiskerne, siger han.

Sigguk A/S har af Naalakkersuisut fået tilladelse til at indsætte et fiskefartøj ved Uummannaq, og fartøjet forventes at være åben for indhandling af hellefisk og torsk fra juli i år til januar næste år. 50 procent af Sigguk A/S, ejes af Polar Seafood.

Byggeri giver håb

Karl Tobiassen, der er formand for fisker- og fangerforeningen i Qaarsut, der også er næstformand for KNAPK, siger, at hellefiskeforekomsterne i Uummannaq-området må betegnes som værende gode, præcis som det også var tilfældet de forrige år. Og netop som i de forrige år er antallet af fiskere, der kommer fra andre forvaltningsområder, ligeledes steget kraftigt i år.

Men øgede fangstmængder har også ført til indhandlingsbegrænsninger hos fiskefabrikkerne i Uummannaq og bygderne, siger Karl Tobiassen. Begrænsningerne betyder blandt andet, at et fartøj kun må indhandle én gang om ugen i Uummannaq. Men da disse indhandlingsproblemerne har stået på i flere år, glæder Karl Tobiassen sig over, udsigten for bedre indhandlingsforhold, når Sigguk A/S indvier byens tredje fiskefabrik i Uummannaq i november.

- Vi er optimistiske over fabriksbyggeriet. Denne udvikling vil føre til højere indhandlingspriser på hellefisk. Men bedre indhandlingsforhold vil også give fiskerne mulighed for at fiske efter torsk i større grad end hidtil, fordi der er rigtig gode torskeforekomster i Uummannaq-området, siger Karl Tobiassen.

