Uummannaq: Der kan hentes vand i flere steder

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 23. september 2019 - 15:32

- Der er tale om en menneskelig fejl, som betød at der blev tilsat et olieprodukt i stedet for klor i vores vandbehandling.

Sådan siger chef for ledelsessekretariatet i Nukissiorfiit, Sune Tougaard til Sermitsiaq.AG, til spørgsmålet, om hvad det er der sket, så der kom olie i drikkevandet i Uummannaq.

Søndag blev der således holdt informationsmøde omkring vandsituationen i den nordgrønlandske by på Atuarfik Edvard Kruse.

Er ikke egnet til at drikke

Ved borgermødet blev det oplyst, at vandet er blevet forurenet med en ren olie som ikke er tilsat andre kemikalier.

- Vandet i hanerne er urenset råvand fra søen og ikke egnet til at drikke, og set kan fortsat også indeholde olierester. Det er ikke egnet til tandbørstning, personlig hygiejne eller til direkte brug i madlavningen. Vandet kan anvendes til absolut nødvendig opvask hvis servicet efterfølgende tørres grundigt. Selv om vandet er lettere forurenet kan det anvendes til håndvask efter toiletbesøg. Rent sundhedsmæssigt kan vandet godt anvendes til tøjvask, blev borgerne blandt andet oplyst fra landslæge Henrik L Hansen ved borgermødet.

Vand kan hentes i seks steder

- Hvordan er vandsituationen nu?

- Situationen er pt. den at Nukissiorfiit i dag (mandag) har etableret endnu et sted man kan hente drikkevand. Således kan man hente drikkevand ved seks steder i alt: Nukissiorfiits Kundekontor, Sygehuset, Alderdomshjemmet, Nasiffissuaq, Den ny bydel og ved Heliporten, siger Sune Tougaard og fortsætter:

- Vi får dagligt tilført 4 – 6000 liter vand fra bygden Ikarasak og RAL skibe Pajuttaat vil tilføre end større mængden i løbet af onsdag. Trykvandet i vandledningsnettet kan bruges til tøjvask og håndvask, men trykvandet er ikke egnet til drikkevand, direkte i madlavning, til personlig hygiejne eller tandbørstning. Hvis vandet i private vandbeholdere er påfyldt efter den 11. september kan det, om nødvendigt, bruges til rengøring og tøjvask. men det er ikke egnet til drikkevand, direkte i madlavning, til personlig hygiejne eller tandbørstning. Vand der er fyldt i private vandbeholdere før den 11. september er ikke forurenet.

Uvis hvornår vandet kan drikkes fra vandhanen

- Hvor lang tid forventer Nukissiorfiit, at det ikke vil være muligt at drikke vandet i Uummannaq?

- Vandet må drikkes igen når vi og øvrige myndigheder har fået analyseresultater, der dokumenterer, at vandet er fri for forurening. Dette skal ske ved, at vi sender vandprøver til undersøgelse på laboratorium i Danmark. De første vandprøver blev sendt i går (søndag) og vi vil dagligt sende nye prøver afsted hver dag indtil resultaterne er tilfredsstillende. Da prøver skal til Danmark og analyseres forventer vi at have svar på de første prøver i slutningen af denne uge.

- Der er flere husstande i Uummannaq, der har en vandtank. Skal der ske en rensning af vandtankene?

Vi arbejder på at lave et program, der sikre, at alle der har modtaget vandlevering i deres vandtank efter den 11. september kan få deres tank skyllet .