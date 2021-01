Uummannaq: Ingen tegn på smittespredning

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 17. januar 2021 - 12:12

De personer, der er i karantæne efter at have haft kontakt til den smittede person i Uummannaq, er alle testet for coronavirus. Samtlige tests, som blev analyseret i laboratoriet i sygehuset i Uummannaq er fundet negative.

Det oplyser landslægeembedet i en pressemeddelelse.

- Der er således ikke noget der tyder på spredning af infektionen. Den smittede befinder sig ikke længere i Uummannaq, oplyser landslægeembedet.

Landslæge Henrik L. Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at den smittede nu befinder sig i sygehuset i Ilulissat. Og at der er tale om forflytning af den smittede.

Stadig få i karantæne i Uummannaq

Landslægeembedet oplyser, at der stadig er få personer i Uummannaq, der fortsat skal blive i karantæne og skal testes igen.

- Der skal gå mindst syv dage fra sidste mulige udsættelse fra smitte før der er tilstrækkelig sikkerhed for, at man ikke er smittet. Det kan derfor fortsat en lille risiko for, at der kommer nye tilfælde og alle må derfor være opmærksomme på symptomer på Covid-19, lyder det.

Der kommer i den kommende uge et stort antal rejsende til Grønland. Der er derfor stor risiko for, at der igen vil kunne komme smittespredning overalt i landet. Det er således ikke kun i Uummannaq der kan opstå nye tilfælde.

- En anden udfordring er, at den nye og langt mere smitsomme engelske variant af Covid-19 spreder sig hastigt i Danmark. Det vil bestemt ikke kunne udelukkes, at den også kommer til Grønland. Alle opfordres til at have skærpet opmærksomhed i den kommende tid, følge anbefalingerne og lade være med at medvirke til rygtespredning, sluttes pressemeddelelsen.