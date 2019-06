Uummannaq vil sætte en stopper for seksuelle overgreb

Walter Turnowsky Tirsdag, 18. juni 2019 - 11:57

Som 14-årig blev kunstneren Gukki Nuka voldtaget af sin fodboldtræner i Uummannaq.

For nylig vendte han for første gang tilbage til byen, som han flyttede fra som ung. Det skete som rollemodel under Killiliisa.

I den forbindelse viste han også sin udstilling 'Revner i sjælen', som har været en af hans måder at bearbejde traumet på.

Over 100 deltog i et borgermøde, hvor Gukki Nuka fortalte om sine egne oplevelser om at blive krænket seksuelt, samt ikke mindst om hvordan han kom videre og valgte livet selvom det ved flere lejligheder var tæt på at han fravalgte det.

Socialstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at der var et mærkbart engagement i lokalbefolkningen om at ville gøre en forskel selv ved at løfte i flok, bryde tabuet og sætte grænser for seksuelle overgreb. Lokalsamfundet stillede et kriseberedskab til rådighed under borgermødet der tog sig af berørte borgere.

Borgermøde

Efter besøget har lokalebefolkningen i Uummannaq besluttet at holde et borgermøde for at drøfte, hvordan man kan bekæmpe seksuelle overgreb.

- Vi afholder et borgermøde der har til formål at udarbejde konkrete handleplaner for hvordan vi som lokalsamfund får sat en stopper for seksuelle overgreb, hvordan vi som lokalsamfund kan løfte i flok og påbegynde arbejdet, siger Sara Street fra familiecentret i en pressemeddelelse.

Gukki Nuka lægger ikke skjul på, at det betyder noget særligt, at netop befolkningen i den by, hvor han blev voldtaget, nu går til kamp mod seksuelle overgreb.

- Helt fra start af har min helt store drøm været at borgerne tager ansvar og løfter i flok. Det ser ud til at ske nu og det er et stort skridt på vejen, siger han til Sermitsiaq.AG

- Jeg håber på at flere og flere vil gøre det samme.

To konsulenter fra Socialstyrelsen var med på rejsen. Det skete dels for støtte og passe på Gukki Nuka og dels for at afholde to temadage for fagfolk i byen. Gukki Nuka talte ligeledes med fagfolkene.

Tættere samarbejde mellem fagfolk

Også fagfolkene siger, at de nu er parat til at gøre en forskel.

- Sundhedsvæsenet, politiet og familiecentret vil holde oplæg under borgermødet og vi er glade for at vi kan samarbejde og styrke det tværfaglige med vidensdeling, sparring og supervision, siger Sara Street. - Efter Gukki Nukas foredrag har vi fået flere henvendelser og anmeldelser fra borgerne, både hos politiet og familiecentret og vi er taknemmelige for at befolkningen siger fra og bryder tabuet - selvom det er svært - så vi kan hjælpe og støtte dem.

Efterfølgende er Gukki Nuka sammen med konsulenter fra Socialstyrelsen rejstrundt i Sydgrønland, hvor han holdt oplæg for befolkningen og fagfolk i både Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq.

- Ligesom i Uummannaq er åbenheden fra befolkningen og viljen til at gøre en forskel stor, hvilket var tydeligt til borgermødet i Qaqortoq, hvor over 100 mennesker deltog, hedder det i pressemeddelelsen fra Socialstyrelsen.