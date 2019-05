Uudholdelig stank fra skrald og latrineposer i Aappilattoq

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 22. maj 2019 - 18:06

I bygden Aappilattoq, tæt på Upernavik, er der fyldte affaldsposer og natrenovation udenfor husene og ved grusvejene. Den ellers så friske forårsduft er erstattet af stanken fra skraldet og de fyldte latrineposer, der efterlades ved vejene.

- Da der ikke var sne længere kunne vi ikke transportere dag- og natrenovationen gennem bygden. Det har resulteret i, at vi desværre begyndte at have store bunker af skrald udenfor husene og ved vejene, for vi kan desværre ikke gøre noget andet. Dertil har hundeejerne samlet skrald ved hundestederne, så der er ekstra skrald, fortæller formanden for bygdebestyrelsen, Karl Petersen til Sermitsiaq.AG.

Dag- og natrenovationsarbejderen transporterer affaldet i disse dage med en trillebør. Og da vejen kun er af grus, er det et langsommeligt arbejde.

Karl Petersen er formand for bygdebestyrelsen i Aappilattoq, Naajaat og Innaarsuit, og han oplyser, at bygdebestyrelsen gang på gang har bedt kommunen om bedre affaldshåndtering i bygden.

ATV bør skiftes

Karl Petersen fortæller, at bygdebestyrelsen har henvendt sig til Avannaata Kommunia med henblik på at få skiftet ATV’en der ikke virker. Kommunen har så svaret, at sagen først kan igennem en behandling, før kommunen tager stilling til problematikken.

Indtil videre må børnene lege ude, hvor der er affald og natrenovationsposer ved siden af. Og borgerne må væbne sig med tålmodighed.

Det er ellers en ny ATV, som Aappilattoq fik bevilget af kommunen sidste år, da den ældre ATV gik i stykker. Men den nye ATV kan ikke køre, selvom den kan starte.

- Normalt kunne vi ellers låne en kramer fra kommunen uden problemer, men det kan ikke lade sig gøre i år. Derfor kan vi ikke gøre så meget nu, siger han.

Det tidlige forår og det varmere klima i år betyder, at sneen i Aappilattoq er smeltet hurtigere i forhold til sidste år. Formanden for bygdebestyrelsen oplyser, at sneen var helt væk allerede i starten af maj, og at man derfor stoppede med at transportere affaldet med snescooter.