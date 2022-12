En utraditionel butik

Redaktionen Lørdag, 03. december 2022 - 09:45

Der er stadig en lille dunst af maling i butikslokalet bag strøget i Nuuks bymidte. Væggene er malet kulsorte, og små loftslamper lyser spotlight på t-shirts og hættetrøjer, der hænger på bøjler. I tilsvarende sorte lædersofaer sidder iværksætterne bag tøjmærket Bolt Lamar, Arny Mogensen og Mala Johnsen. De har kendt hinanden siden 2013, hvor de hurtigt fik et godt venskab og sammen begyndte at filme og redigere videoer. I 2015 manglede de et fælles kunstnernavn til deres videoproduktion.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Arny sendte et billede af Kendrick Lamar (amerikansk musiker red.) og Usain Bolt (jamaicansk atletikudøver red.), der stod ved siden af hinanden og sagde for sjov, at det lignede os, fordi jeg er høj og atletisk og Arny er lavere og sådan.. poetisk, siger Mala Johnsen og griner.

De tog navnene til sig, og sammen blev de: Bolt Lamar. Arny Mogensen tegnede en dag et logo med kunstnernavnet og printede det på en t-shirt. En fælles ven, der arbejdede i Nønne.net (tøjbutik i Nuuk red.) så trøjen og sagde, at det var noget, der kunne sælges.

Arny Mogensen printede et par trøjer og afleverede dem i tøjbutikken. De havde egentlig ikke regnet med, at tøjet ville blive populært – men så begyndte trøjerne at sælge.

– Vi synes bare, det var fedt at have vores eget brand. Det var aldrig meningen, at vi skulle det her på fuld tid. Men fordi der var interessere nok, er vi kommet hertil, siger Arny Mogensen.

Læs hele artiklen i denne uges Sermitsiaq. Få adgang her: