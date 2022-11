Utilfreds opposition: Vi blev forbigået

Thomas Munk Veirum Mandag, 07. november 2022 - 07:56

Politikeren Justus Hansen, Demokraatit, kritiserer forløbet omkring den netop indgåede budgetaftale i Kommuneqarfik Sermersooq. Budgetaftalen er indgået mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq, mens Demokraatit og Siumut står uden for.



Justus Hansen siger, at koalitionspartierne og borgmesteren ikke har lyttet til Demokraatits ønsker eller indbudt til forhandlinger udover et kort møde mellem borgmesteren og Justus Hansen.



- Vi har inviteret til samarbejde men er blevet afvist uden særlig begrundelse, siger Justus Hansen blandt andet.



Demokraatit havde blandt andet en ny pontonbro i Kulusuk, billigere busbilletter til studerende samt bedre mulighed for tilslutning til kloak blandt partiets ønsker til det kommende budget. Ønsker der altså ikke blev hørt.

- Animerer ikke til gensidig respekt

Justus Hansen mener, at IA og Naleraq vil straffe Demokraatit for at have ophævet den tidligere koalitionsaftale på grund af daværende borgmester Charlotte Ludvigsens handlinger.



- Koalitionspartierne står hele tiden og efterlyser en ordentlig tone og samarbejde fra oppositionens side. Det animerer ikke til gensidig respekt, at man føler sig tilsidesat nu.



- Vi er åbne for et samarbejde igen. Det var kun på grund af de handlinger personen havde foretaget, at vi trak os fra aftalen i sin tid, siger Justus Hansen.

Borgmester Avaaraq Olsen siger til Sermitsiaq.AG, at hun nøje har vurderet indkomne forslag fra oppositionen i kommunalbestyrelsen, men at de ikke flugtede med koalitionens ønsker:

Borgmester: Deres ønsker var ikke i tråd med vores

- Jeg har som borgmester lyttet til alle partiers ønsker og bedt dem uddybe. Jeg må konstatere, at flertallets ønsker ikke var i tråd med deres ønsker.

- Men jeg har også sagt til Justus Hansen, at selvom de ikke er med i budgetaftalen, kan vi godt samarbejde resten af året, siger Avaaraq Olsen.

Med hensyn til hvad der konkret stod i vejen for, at Demokraatit ikke kunne være med i aftalen, siger borgmesteren, at koalitionspartierne ikke ønsker at igangsætte for mange anlægsprojekter, men vil bruge næste år til at evaluere området og lave en langsigtet plan for kommunen.

I budgetaftalen går IA og Naleraq også opmærksomme på, at likviditeten i kommunen er presset som følge af store udlån til private byggerier, hvilket også har spillet en rolle, siger borgmesteren:

Siumut: To korte møder

- Det er også det, der har værret med til at gøre, at koalitionen ønsker ikke kunne opfyldes, siger Avaaraq Olsen.

Hos Siumut fortæller gruppeformand, Inga Dora G. Markussen, at partiet fik lignende behandling af borgmesteren, som den Demokraatit fortæller om.

- Vi fik en halv time til at fremlægge vores ønsker, og få dage senere fik vi under et hasteindkaldt møde på omkring fem minutter at vide, at vi ikke var med i forhandlingerne, men at to af vores punkter kom med i budgetaftalen, siger Inga Dora G. Markussen.

Ifølge gruppeformanden var begrundelsen for afvisningen af Siumut, at Siumut ikke har villet godkende låneansøgningen på 1,25 milliarder kroner, som kommunen arbejder med for at finansiere projekterne i det nu kuldsejlede byudviklingsselskab NCD. Naalakkersuisut har endnu ikke godkendt, at kommunen kan optage lånet.

Vil ikke tage ansvar for milliard-lån

- Vi vil ikke tage ansvar for det lån, som er lagt ind i budgettet. Det er et fallitbo, vi overtager. Det er det store lån, og boligerne fra boligsagen, som sender en kæmpe regning videre til borgerne de næste mange år, siger Inga Dora G. Markussen.

Hun henviser til, at kommunen de kommende år skal betale omkring 30 millioner kroner årligt i tilskud til boliger, som kommunen har lejet hos private investorer og fremlejet til borgere og personale.