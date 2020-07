Usynlige handicaps skal frem i lyset

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 26. juli 2020 - 11:46

Ordblindhed, ADHD, depression og autisme. Disse er kun et lille udpluk af en lang række usynlige handicaps.

Paraplyorganisationen for handicaporganisationer, NIIK og Tilioq indgår nu et samarbejde for at sætte fokus på usynlige handicaps.

Det oplyser Tilioq i en pressemeddelelse.

Formanden for NIIK, Anders Meilvang, understreger, at personer med handicap skal kunne leve et liv som alle andre.

Med oplysningsvideoer vil NIIK og Tilioq vise, at der er mange forskellige typer usynlige handicaps, og personer med handicaps er lige så forskellige som alle andre.

- Vi håber, at kampagnen er med til at gøre ligeværdighed for mennesker med handicap til en central værdi i samfundet. Vi håber også, at videoerne vil inspirere andre personer med handicap til at træde frem og fortælle om deres liv og drømme, siger Anders Meilvang, der påpeger, at der skal engagement i hele samfundet til, hvis personer med handicaps skal kunne leve et liv som alle andre.

Oplysningsvideoerne skal køre frem til uge 41, der er handicapugen.

- Jo mere vi oplyser samfundet om forholdene for mennesker med handicap og de forskellige typer af handicap, jo flere fordomme nedbryder vi. Tilioqs nyeste undersøgelse viser, at der er et stort behov for at behandle borgere med usynlige handicaps bedre i vores samfund, siger Christina Johnsen, der er handicaptalsmand.

Det er en utrolig vigtig oplysningskampagne, hvor vi får lov til at høre personer med usynlige handicaps, om hvordan de ønsker at blive mødt og forstået, slutter hun.