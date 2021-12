Det ustyrlige vejr: Rekordernes 2021

Redaktionen Onsdag, 22. december 2021 - 17:45

Ifølge en talemåde skal man aldrig, aldrig nogensinde underkende vejrets betydning. De færreste ville eksempelvis være i stand til at indlede en samtale, hvis vejret ikke skiftede engang imellem.

Det skriver avisen AG.

Derfor: Lad os her på kanten af det nye år tage snakken om vejret, som det blandt andet udspillede sig i 2021.

Og lad os bare få det værste overstået med det samme. Vådt blev det.

AG har været i kontakt med seniorklimatolog John Cappelen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, og han har forsynet os med en detaljeret oversigt over udsvingene og rekorderne hen over året.

Den seneste opdatering er sket 3. december.

Vejr-registreringerne viser fortrinsvis, at man skal være vildt begejstret for regn – og hvem er det udover paraplyfabrikanter og kværulanter? – for at have værdsat den første del af sommeren i Sydgrønland og Nuuk.

- I Nuuk blev der registreret 161,5 mm i juni, det tredje højeste nedbør siden datastarten i 1890. I Qaqortoq blev målt akkumuleret nedbør på 229,7 mm for juni 2021, hvilket er en ny, umådelig rekord, oplyser John Cappelen.

- Den næst-vådeste juni ved Qaqortoq bød på 151,3 mm i juni 2014, supplerer han.

Læs mere om vejret i 2021 i avisen AG, som du kan få adgang til her: