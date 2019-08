Ustabile forbindelser rammer flere steder

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 07. august 2019 - 17:51

Det selstyreejede teleselskab, Tele-Post, meddeler, at landet er ramt af ustabile forbindelser mellem ind- og udland.

- Årsagen til dette er fejl i enkelte forbindelser hos en underleverandør i Europa, oplyses det.

Søkabelreparation i Sydgrønland

Telefoni, KNR radio og TV samt enkelte kundeforbindelser i forskellige dele af landet har været ramt.

- Internettet og kystradioen har ikke været berørt af fejlen. Internettet er dog ramt i Sydgrønland, hvor reparation af søkablet er i gang. De fleste tjenester er reetableret, og der arbejdes i øjeblikket med at stabilisere situationen, meddeles det.

Sårbar forbindelse

Grønland har normalt to forbindelser ind i landet, men på grund af reparationer af søkablet i Sydgrønland er dette begrænset til en enkelt adgang, og forbindelserne til Grønland bliver derfor mere sårbare, når en underleverandør på den sidste forbindelse oplever fejl.

- Vi har gjort det klart overfor vores underleverandør, at Tele-Post og derved kunderne i hele Grønland er afhængige af disse forbindelser, og at vi er i en særlig sårbar situation under søkabelreparationen. Vi gør i øjeblikket alt, hvad vi kan for at sikre, at forbindelserne igen stabiliseres, siger selskabets Teknik og IT direktør Jonas Hasselriis i pressemeddelelsen.

Man kan følge med ved at trykke her, som opdateres så snart der er nye informationer om forbindelserne