Usisaat indsætter ny topledelse

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. april 2023 - 08:42

Usisaat har fået ny direktion, oplyser selskabet i en meddelelse.

Her fremgår det, at Kenneth Jahn Andersen er blevet ansat i februar 2023 for at "styrke det forretningsmæssige fokus og Usisaat’s konkurrenceevne".

Det sker i forbindelse med, at Usisaat har fået nyt domicil på 5.700 etagemeter på Qeqertanut i Nuuk, hvor alle enheder og faciliteter er blevet samlet.

Usisaat udfører blandt andet bohaveflytninger men tilbyder også opmagasinering, luftfragt, spedition og shipping samt autoservice.

Erfaring fra TDC

Usisaat oplyser, at Kenneth Jahn Andersens erfaring kommer fra blandt andet transport & logistik, IT, telekommunikation og strategisk rådgivning samt fra TDC, hvor han har haft ansvar for de største kunder i Norden - herunder globale partnerskaber.

Derudover er Maja Væggemose Fjordside ansat som økonomidirektør. Hun har en lang erfaring fra revisionsbranchen, senest fra Deloitte. Sammen udgør de to den nye direktion.

Ifølge virksomhedsregistret CVR er Minik Dan Gerstrøm fratrådt som adm. direktør og ligeledes udtrådt af bestyrelsen.

Gerstrøm-familien er dog stadig repræsenteret i bestyrelsen med Hans Gerstrøm, der fortsat ejer størstedelen af selskabet.

Peter Wistoft ny bestyrelsesformand

Derudover ejer det selvstyreejede erhvervsfremmeselskab Nalik Capital, Vækstfonden og pensionskassen Sisa en del af Usisaat.

Ifølge CVR er Peter Wistoft ny bestyrelsesformand per 20. marts. Han udtaler i meddelelsen, at direktionen er godt i gang med at udvikle forretningen og udnytte de muligheder, som det nye domicil giver mulighed for:

- Vi har startet den nye rejse med stærke folk ved roret. Vi er på vej i den fremtidige retning, og vi skal have endnu mere fokus på at være kundernes leverandør. Og det fokus får vi, siger Peter Wistoft og fortsætter:

- Jeg er meget glad og tilfreds med, at vi nu har fået sat et godt og solidt hold med en ny direktion – og ikke mindst med fuld opbakning fra bestyrelsen og investorer.

Familie er selv gået forrest

Familien Gerstrøm er ifølge meddelelsen selv gået forrest i forhold til ændringerne i topledelsen:

- Familien ser værdien af, at der skal nye kræfter til for at drive virksomheden videre i et marked, hvor nye standarder og krav fra kunderne hele tiden kræver forandringsparathed, står der.

Udover direktionen består den daglige ledelse af Niels Dalager Pedersen, ansvarlig for flytteservice, lager, logistik, shipping og Poul Guldager Nielsen, ansvarlig for autoservice.

Ny daglig leder for shippingafdelingen Air & Ocean er Majbritt K de Renouard.

- Vi er kommet godt fra start, og jeg ser meget frem til at fortsætte den udvikling, vi har sat i gang, sammen med ledelsesteamet og medarbejderne, udtaler Kenneth Jahn Andersen.