Usikkerhed om permanente lejeboliger

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 21. maj 2021 - 08:42

Naalakkersuisut har lovet de omkring 179 bygdeboere i de fjeldtruede områder i Karrat Fjorden, at de kan flytte fra risikoområdet og blive tilbudt en lejebolig.

Beboerne ved Uummannaq kan kontakte Avannaata Kommunia på 38 78 47 eller katastrofe@avannaata.gl. Her skal de oplyse følgende:

Er husstanden registeret i folkeregisteret på adressen

Husstandens størrelse

Ønsket boligstørrelse

Hvor husstanden ønsker at flytte hen

Ønsker husstanden nødindkvartering indtil der kan tilbydes en lejebolig?

Hvor hurtigt ønsker husstanden at flytte

Avannaata Kommunia vil efterfølgende koordinere og sagsbehandle henvendelserne i samarbejde med INI A/S, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Ti vil flytte væk

Indtil videre er der ti personer, som ønsker at flytte fra Niaqornat og Qaarsut. De ti beboere vil midlertidigt blive flyttet til Uummannaq enten i de kommunale eller selvstyreejede lejeboliger. Indtil videre vil Avannaata Kommunia betale for alt hvad der har med flytning at gøre.

- Kommunen vil betale for flytningerne i første omgang, men vi skal i dialog med Selvstyret om, hvordan vi skal fordele omkostningerne fremover. Vi er i tæt dialog med beboerne der ønsker at flytte. De bliver midlertidigt flyttet til Uummannaq, men det er ikke kommunens ansvar, at finde ud om de skal forrest i INI’s venteliste i Avannaata Kommunia, siger den administrerende direktør i Avannaata Kommunia, Nick Nielsen, til Sermitsiaq.AG.

Lang venteliste

Det seneste tal fra 2019 på INI’s venteliste i Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq var på 1.668 personer. Om bygdeboerne kan komme forrest i boligkøen er umuligt for Sermitsiaq.AG at få svar på.

Naalakkersuisut oplyser nemlig, at tildeling af en permanent lejebolig først kan ske, når der er en ledig lejebolig til anvisning.

Sermitsiaq.AG har siden Naalakkersuisuts udmelding om hjælp til beboerne prøvet at få svar på, hvordan bygdebeboerne kan få deres permanent lejebolig.

Miljødepartementet henviste til Boligdepartementet, der henviser Sermitsiaq.AG til Avannaata Kommunia, som endnu ikke har holdt møde med Naalakkersuisut om sagen.

Borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen oplyser, at han har taget kontakt til Naalakkersuisut og afventer et møde. Han vil ikke udtale sig om lejeboligerne, før han har snakket med Naalakkersuisut.