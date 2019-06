Usikkerhed om ny borgmester

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. juni 2019 - 06:51

Det virker lige nu helt åbent, hvem der skal efterfølge Asii Chemnitz Narup (IA) som borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq. Flertalsforholdende betyder, at Samarbejdspartiets Michael Rosing kan komme til at sidde med den afgørende stemme.

IA har nemlig ni pladser i kommunalbestyrelsen, Siumut har syv, Demokraatit to og Samarbejdspartiet et enkelt. Så selv hvis Demokraatit skulle ønske at støtte en borgmester fra Siumut, så mangler de lige nu en stemme til at gøre dette. Demokraatit kan selvfølgelig også vælge selv at gå efter borgmesterposten.

Situation bliver yderligere mudret af, at Michael Rosing (Sam) udelukkende sidder i kommunalbestyrelsen som suppleant, fordi Nivi Olsen (D) er på orlov. Ved kommunalbestyrelsesvalget opstillede Michael Rosing nemlig stadig for Demokraatit.

Så hvis Nivi Olsen genindtræder i kommunalbestyrelsen, vil det ændre flertalsforholdende.