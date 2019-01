Usikkerhed får unge til at blive væk

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 17. januar 2019 - 14:53

Befolkningstallet falder i Grønland. Det skyldes blandt andet at unge flytter herfra og ikke vender hjem igen.

Der er masser af arbejde at få, og har man en god uddannelse kan man hurtigt få en karriere i landet. Alligevel beslutter en del unge grønlændere at blive i Danmark, når de har taget en uddannelse der.

- Der må være noget, der virkelig trækker ned i den anden ende. Jeg tror, at man kan sammenfatte det under en form for usikkerhed af forskellige elementer, siger Birger Poppel, der er samfundsforsker ved Ilisimatusarfik.

Ifølge Birger Poppel finder man en del af usikkerheden i spørgsmålet om fremtidige familiemuligheder i landet.

Familien følger med

Har man fundet en partner og måske endda fået et par børn, så er der mange ting, der skal overvejes, hvis man planlægger at flytte tilbage til Grønland.

- Vi skal have større fokus på familierne. Det er ikke bare enkeltpersoner, der skal have noget at lave og et sted at bo. Det er en hel familie. Man bør tænke i at gøre det attraktivt for familier, når man skal få de unge grønlændere til at vende hjem, siger Birger Poppel.

Han nævner blandt andet folkeskolen, som et punkt der kan forbedres, samtidig med at man fremhæver de skoler, som gør det rigtig godt.

En familie har mange bokse, der skal tjekkes af, før de rykker hele molevitten til et andet land. Det betyder ifølge Birger Poppel, at nogle arbejdsgivere sandsynligvis opgiver processen.

- Jeg tror undertiden, at nogle arbejdsgivere tænker, at det er lettere at finde en enlig dansker, der kan hentes op i en periode, siger Birger Poppel.

Hold kontakten

Et andet punkt, hvor Birger Poppel ser en mulighed for forbedring i forhold til at få flere unge til at vende tilbage, er i forhold til kontakten med dem, mens de er under uddannelse i Danmark.

- Jeg tror, at med en indsats i forhold til at holde en tæt kontakt med grønlandske studerende i Danmark, kan man få flere til at vende tilbage. Der er allerede jobmesser, men jeg tror, vi kan gøre det meget bedre, siger Birger Poppel.

Han understreger, at man i sundhedsvæsenet er blevet bedre til at holde en kontakt med grønlandske studerende i Danmark med det resultat, at også flere vælger at vende hjem efter endt uddannelse.