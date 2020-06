USA´s konsulat officielt åbnet

Thomas Munk Veirum Onsdag, 10. juni 2020 - 14:06

Sidste år blev diplomaten Sung Choi sat til at stå for USA´s diplomatiske arbejde i Grønland. Nu er Sung Choi udnævnt til konsul, og et konsulat i Nuuk er en realitet.

På Twitter skriver den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo:

- Den 10. juni åbner vi vores konsulat i Nuuk, Grønland. Vores tilstedeværelse i Nuuk vil styrke vores partnerskaber med vores arktiske allierede og styrke den fælles velstand for vores venner i Danmark og Grønland.

- Vi takker vores allierede for at hjælpe os med at realisere denne store begivenhed, skriver Mike Pompeo.

Sands glæder sig

USA´s ambassadør i Danmark, Carla Sands, glæder sig også over åbningen:

- På vegne af den amerikanske regering er jeg glad for at begynde dette nye kapitel i vores forhold til Grønland og hele Kongeriget Danmark ved at genoprette vores konsulat i Nuuk, Grønland, skriver Carla Sands på ambassadens hjemmeside.

Hun ser konsulatet som et tegn på stærkt samarbejde mellem den amerikanske regering og de grønlandske og danske regeringer.

- Da konsulatet åbner sine døre igen for første gang i 67 år, vil USA søge at åbne muligheder for at styrke vores diplomatiske, kommercielle og folk-til-folk-bånd i Grønland, hvor konsul Sung Choi leder denne indsats i Nuuk, skriver Carla Sands.