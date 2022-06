USA's Højesteret fastslår ret til at bære våben i offentligheden

Ritzau Torsdag, 23. juni 2022 - 16:43

USA's Højesteret har torsdag slået fast, at en særlig våbenregulering i den amerikanske delstat New York strider imod forfatningen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

New York har begrænsninger for, hvornår det er tilladt at bære håndvåben i offentligheden. Men det strider altså imod forfatningen, mener Højesteret.

Beslutningen betyder i praksis, at Højesteret har fastslået, at man i alle amerikanske delstater har ret til at bære våben i offentligheden.

Den amerikanske avis Wall Street Journal kalder afgørelsen for "den største udvidelse af våbenrettighederne i et årti". Reuters skriver, at der er tale om en skelsættende sejr for tilhængere af retten til at bære våben.

Højesteret vedtog torsdagens beslutning med stemmerne 6-3.

Højesteretsdommer Clarence Thomas siger, at forfatningen beskytter "folks ret til at bære håndvåben til selvforsvar uden for hjemmet".

New Yorks begrænsning på at bære håndvåben i offentligheden blev gennemført for over hundrede år siden - i 1913.

Højesterets afgørelse kommer på et ophedet tidspunkt i USA.

Her har flere masseskyderier endnu en gang sat gang i debatten om landets liberale våbenlov. Særligt et blodigt skoleskyderi i Texas, hvor 19 børn og to voksne blev dræbt, har fået diskussionerne til at gløde.

Der er også gang i mulige stramninger af våbenloven i Kongressen.

Det går dog - som sædvanligt - trægt, da mange amerikanere mener, at det er en helt basal ret, at man skal kunne bære våben.

Også den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) spiller en stor rolle i forhold til ikke at få indført lempelser.

NRA har torsdag tweetet efter Højesterets afgørelse:

- NRA vinder sagen i USA's Højesteret!

New Yorks demokratiske guvernør, Kathy Hochul, er dybt skuffet over afgørelsen og kalder det en "mørk dag" for delstaten.

- Det er chokerende, fuldstændig chokerende, at den har fjernet vores ret til at indføre retfærdige restriktioner, siger guvernøren.

- Jeg er så ked at, at denne mørke dag er indtruffet.

USA's Højesteret ventes inden længe også at meddele en imødeset afgørelse om en sag fra 1973, der sikrer kvinders ret til fri abort.

