USA's håndboldlandshold ramt af corona

Tirsdag, 12. januar 2021 - 13:07

Det internationale håndboldforbund IHF har fået voldsom kritik for at lade USA deltage ved VM i herrehåndbold på trods af deres manglende sportslige resultater. '

Det har også vagt stor kritik herhjemme, da det grønlandske herrelandshold havde håbet på at få den plads i turnerignen som gik til USA. Og nu ser det ud til at amerikanerne får meget svært ved at gøre noget seriøst ved deres deltagelse.

Det er nemlig blot 12 spillere fra det amerikanske der er taget til Egypten fra Danmark denne uge. 17 spillere samt landstræner, Robert Hedin, er nemlig blevet testet positiv for coronavirus, skriver TV2.dk.

Formand stadig skuffet

Formanden for Grønlands håndboldforbund, TAAK, Jørgen Isak Olsen, forventer ikke at blive inviteret til verdensmesterskaberne, hvis USA ender med at melde afbud til mesterskaberne.

- Jeg ville melde afbud til mesterskaberne, hvis vi stod i samme situation. Men jeg forventer ikke, at vi bydes ind i mesterskaberne, for vi har været kritiske mod IHF's afgørelse, og vi er stadig skuffede over beslutningen om, at vi ikke blev valgt som VM-deltager, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at midlerne ikke står klar, hvis Grønland bliver inviteret til turneringen, derfor skal det ikke forventes, at de grønlandske herrelandshold pludseligt sendes til Egypten.

Reserveland står klar

USA spiller i samme region som Grønland, men det grønlandske herrelandshold gives ikke en VM-billet, hvis USA melder afbud til verdensmesterskaberne, som fløjtes i gang i morgen, onsdag.

Det internationale håndboldforbund har nemlig valgt, at en europæisk land skal overtage pladsen, hvis der kommer afbud.

Nordmakedonien er det højstplacerede hold på verdensranglisten blandt de europæiske hold, derfor vil landet få enVM-billet, i tilfælde af afbud.