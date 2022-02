USA’s forsvar åbner for nye teleudbydere på Pituffik

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. februar 2022 - 13:01

Det er ikke kun den helt store servicekontrakt på Pituffik, der er i Udbud.

Det amerikanske forsvars informationsstyrelse sonderer markedet for telekommunikation fra USA for at overveje at skifte Tusass ud som udbyder på Thule Air Base senest 1. august 2023.

Det meddeler det amerikanske forsvars informationsafdeling på sin hjemmeside.

- CSCO er interesseret i kapaciteter, der ville give Thule Air Base mulighed for at få kommunikationsforbindelser til at erstatte de nuværende tjenester, der leveres gennem en aftale med Tusass (Tidligere Tele Greenland), skriver det amerikanske forsvar på sin hjemmeside.

Tusass kan blive udfordret

Udbudsrunden er sat igang den 31. januar og sluttede altså mandag d. 14. februar.

- Regeringen søger i øjeblikket udbydere fra USA, der kan give internettjenester, 4G-mobilforbindelser og telefoniforbindelser til brugerne på Thule Air Base, lyder det.

Forsvaret oplyser, at udbydere skal stå klar til at kunne give den fulde service senest den 1. august 2023.

I øjeblikket er det Tusass, der står for at servicere Pituffik på tele og internet via satellit, som ind imellem giver nogle udfordringer med det øgede forbrug.

Stor dataefterspørgsel giver kapacitetsproblemer

- At levere datakapacitet til så nordlige områder som Pituffik og Qaanaaq er generelt en udfordrende opgave, bl.a. fordi det er begrænset hvor mange satellitter, der dækker så nordligt, oplyser Tusass til Sermitsiaq.AG.

Tusass arbejder løbene på at sikre bedre infrastruktur og dermed kunne tilbyde bedre kundeoplevelser i fremtiden, fortæller Teknisk Direktør Jonas Hasselriis.

I det kommende ca. 1½ år, frem til medio 2023 vil kapaciteten fortsat være begrænset, da Tusass inden for den nuværende satellitkapacitet er ved at løbe tør for optimeringsmuligheder pga. kundernes større forbrug.

- Dialogen er i fuld gang med Thulebasen omkring prioritering af fremtidig kapacitet. Vores tekniske team gør nu hvad de kan for at optimere og få det allersidste ud af den kapacitet, der er til rådighed i dag, siger han.

Klar med ny satellit i 2023

Tusass har allerede for godt to år siden indgået en aftale om større internetkapacitet på en helt ny satellit, kaldet Greensat, som opsendes i 2023.

- Med den nye satellit forventer vi at kunne tilbyde vores kunder flatrate. Flatrate produkter vil også kunne blive tilgængelige for personalet på Thulebasen såfremt Tusass indgår aftale med US Air Force om det, siger Jonas Hasselriis.

Tusass oplyser at virksomheden har tilbudt det amerikanske forsvar en fremtidig løsning til forsyning af Thule Air Base med internet og telefoni.

Forsvaret gør opmærksom på i sin meddelelse, at tilbud fra serviceudbydere ikke forpligter USA til at skrive kontrakter med serviceudbyderne.

- Søgning på udbydere er kun til informationsformål. Meddelelsen er ikke en udbudsrunde. Tilbud fra serviceudbydere er ikke bud, og regeringen er ikke forpligtet til at skrive kontrakter ud fra tilbuddene, skriver forsvaret videre.