USAs flåde har store planer med Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 07. juli 2020 - 07:43

Den amerikanske ambassadør til Danmark, Carla Sands, besøger i disse dage Færøerne, hvor hun blandt andet mødes med landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana (Miðflokkurin) og landsstyrmanden for finansanliggender, Jørgen Niclasen (Folkeflokken).

Jenis av Rana siger til nyhedsportalen In.fo, at Carla Sands havde meget på hjerte da de mødtes. Færøerne ligger godt placeret geografisk i det arktiske område. Amerikanerne har derfor et specifikt ønske om at bruge de færøske havne mere.

- De er utroligt interesserede i, at Færøerne bliver brugt som et maritimt center for den amerikanske flåde, siger Jenis av Rana til In.fo.

Konsulater

Jenis av Rana glæder sig over at samarbejde tættere med USA. Udover at diskutere USA's interesse for færøske havne har de også talt om at samarbejde om forskning og uddannelse. Udvidelsen fra telekommunikationsnettet fra 4G til 5G blev også omtalt.

Endelig blev mulighederne for en færøsk repræsentation i USA og et amerikansk konsulat i Thorshavn omtalt.

Samarbejdet skal konkretiseres

Landsstyremanden for udenrigsanliggender siger, at Færøerne og USA ofte har talt om et tættere samarbejde, men det er aldrig blevet til noget. Nu skal der mere konkrete planer på bordet.

- Vi har bestemt os for, at hver side skal fremover lave et grundlag for en dialog, som skal føre til noget, som bliver realiseret. Det glæder jeg mig til, fordi det er så meget vi kan samarbejde med USA om siger Jenis av Rana.

Oppositionen kritiserer

Efter at nyheden kom frem i går, kom kritikken straks fra to oppositionspolitikere, som medlemmer af udenrigsudvalget i lagtinget.

Høgni Hoydal (Tjóðveldi) og Heðin Mortensen (Javnaðarflokkurin) mener, at udenrigsudvalget burde have været orienteret om besøget. De to politikere er ikke glader for udmeldingen om, at den amerikanske flåde har planer om at bruge de færøske havne.

- Det færøske lagting har tre gange siden anden verdenskrig vedtaget, at militærbaser ikke skal oprettes på Færøerne, siger Høgni Hoydal og Heðin Mortensen i en skriftlig kommentar.

Orlogsbesøg næste sommer

Carla Sands sagde til Det Færøske Nyhedsbureau efter et møde med Den Arktiske Delegation i januar, at USA gerne vil sende et krigsskib til Færøerne næste år på besøg, hvis Færøerne tillader det.

I 2019 var den amerikanske destroyer "USS Donald Cook" på Færøerne. Det var første gang i 30 år, at et amerikanske orlogsskib lagde til kaj på Færøerne.