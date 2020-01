USA's flåde parat til kamp i Arktis

Walter Turnowsky Tirsdag, 07. januar 2020 - 10:00

USA's second fleet er nu fuldt operationsdygtig. Det skriver stripes.com.

Second fleet har nu ansvaret for at overvåge skibs- og flytrafikken i Nordatlanten og Arktis.

Flåden fungerede oprindeligt fra 1950 til 2011.

Den blev reaktiveret i 2018 som et modsvar til Ruslands stigende aktiviteter i Arktis.

- Kombineret med at søvejen i Arktis åbner, vil konkurrencen i området blot stige, og second fleets forpligtelse overfor udviklingen og udstationeringen af styrker vil sikre at vores nation både er tilstede i regionen og parat til at kæmpe, hvis der er nødvendigt, siger chefen for second fleet, viceadmiral Andrew Lewis ifølge stripes.com.